«Фридом Финанс»: Глава ФРС успокоил инвесторов

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Торги завершились в плюсе. Индекс Мосбиржи поднялся на позитивной отчетности, а также под влиянием заявления главы Федрезерва о нецелесообразности преждевременного сворачивания QE. В лидеры роста вышли привилегированные акции Мечела (MTLRP 221,20, +18,29%). В аутсайдерах оказались бумаги TCS Group (TCSG 6627,8, -2,63%). Котировки USD/RUB с усилением спроса на риск снизились к поддержке 73,6.

Акции НМТП (NMTP 7,99, + 1,98%) росли на сообщении о включении компании в программу приватизации на ближайшие три года. Новостной фон для эмитента стабильно улучшается. Чистая прибыль НМТП по российским стандартам бухучета увеличилась в 1,9 раза год к году, достигнув 12,8 млрд руб. Индексный провайдер FTSE добавил акции НМТП в сегмент Small Cap. В связи с этим пассивный приток инвестиций в акции эмитента ожидается на уровне $13-19 млн, что эквивалентно высоким 40-30х среднего за месяц оборота.

Россети (RSTI 1,3191, +2,26%/ RSTIP 1,979, +2,81% ) отчитались ростом чистой прибыли за первое полугодие на 23% г/г, до 43 млрд руб. Этот результат подтверждает наш прогноз на весь текущий год на уровне 86 млрд руб. Основные риски для компании связаны с долгосрочными перспективами наращивания капитальных инвестиций, что препятствует повышению таргета по ее бумагам. На реализацию инвестпрограммы до 2030 года планируется направить около 4 трлн руб.

Полюс (PLZL 13510,0 , + 0,35%), спек. покупка, цель: 14900 руб. Скорректированная чистая прибыль компании по МСФО за второй квартал выросла на 8% г/г, до $582 млн. Упомянутые выше комментарии главы ФРС ослабили опасения по поводу дефицита ликвидности. Доходность дивиденда Полюса за полугодие в соответствии с рекомендациями совета директоров должна составить высокие для защитных бумаг 2% годовых.

Ожидаем смешанную динамику. Целевой диапазон по индексу Московской биржи: 3820-3880 пунктов. Прогноз по паре USD/RUB: 73,95-74,40.

В ходе торгов этого понедельника на отечественных фондовых площадках наиболее вероятна разнонаправленная динамика, обусловленная влиянием комплекса внешних и внутренних факторов. Индекс Мобиржи проведет день в пределах 3820-3880 пунктов.