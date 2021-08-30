ПСБ: По состоянию на утро понедельника настрой на мировых рынках мы оцениваем как позитивный

Ожидаем в течение инерционной динамики от доллара и его последующее закрепление у нижней границы нашего целевого диапазона 73,5-76,0 рубля

Сегодня благодаря поддержке цен на нефть и стабильности рубля оптимизм инвесторов на российском рынке продолжится, а индекс будет тяготеть к уровню 3950 пунктов, предпринимая попытки обновить максимум

Котировки ОФЗ завершили прошедшую неделю на мажорной ноте благодаря глобальному росту на рынках; привлекательность длинных госбумаг сохраняется

ЛУКОЙЛ (ПОКУПАТЬ) представил ожидаемо сильный отчет за 2 кв. 2021 г. - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Мы положительно оцениваем результаты ЛУКОЙЛа. Акционеры могут рассчитывать на 340 руб./акцию за 1-е полугодие 2021 г., что дает доходность в 5,3%. Высокие цены на энергоносители и смягчение условий в рамках соглашения ОПЕК+ позволяют нам ожидать также сильных результатов ЛУКОЙЛа в 3 кв. 2021 г. Мы рекомендуем «покупать» бумаги компании с таргетом в 7520 руб./акцию.

Чистая прибыль Интер РАО (ПОКУПАТЬ) по МСФО во 2 квартале выросла до 18,77 млрд руб., EBITDA - до 30,93 млрд руб. - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Представленные финансовые результаты оказались выше ожиданий рынка и обусловлены сильной конъюнктурой на рынке электроэнергии. Во 2 половине 2021 года мы ждем сохранения высоких показателей за счет уверенного спроса на электроэнергию в условиях восстановления экономики. Тем не менее, компания пока не намерена направлять на дивиденды более чем 25% от чистой прибыли по МСФО. В более долгосрочной перспективе дивидендная политика может измениться благодаря наращиванию прибыли от расширения бизнеса Интер РАО. В перспективе акции Интер РАО, на наш взгляд, обладают высоким потенциалом роста, поскольку компания планирует нарастить выручку более, чем в 2 раза до 2,3 трлн. руб., EBITDA - до не менее 320 млрд руб. к 2030 году. Основными факторами роста станут участие в программе КОММод (конкурентный отбор модернизированных мощностей), а также сделки M&A. Наша целевая цена для акций Интер РАО составляет 6,03 руб./акция, что предполагает потенциал роста 33% от уровня цены закрытия котировок в пятницу. Мы рекомендуем «покупать» акции Интер РАО на долгосрочную перспективу.

Segezha Group (ПОКУПАТЬ) удвоила OIBDA до 13 млрд руб в первом полугодии 2021 г. - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Мы положительно оцениваем отчетность компании и считаем холдинг перспективным на рынке пиломатериалов - видим возможность укрепить лидирующие позиции по ряду направлений лесозаготовки с высокой добавленной стоимостью. Важно отметить, что компания сейчас находится в стадии роста, поэтому в ближайшие годы есть риск отрицательного FCF и нестабильной долговой нагрузки. С учетом положительных результатов холдинга и перспективы роста цен на целлюлозное и древесное сырье, мы повышаем целевой ориентир до 9,5 руб. за акцию, рекомендуем «покупать».

ПАО «Промсвязьбанк»