Росбанк: Комментарий Дж.Пауэлла вдохновил покупателей

Настроения мировых рынков

Фондовый рынок: Комментарий Дж.Пауэлла вдохновил покупателей. Глава ФРС одной лишь фразой о том, что «ранее сворачивание количественных стимулов не повлечет ускорения повышения ставки» сумел убедить покупателей риска в продолжении «бычьего тренда». В результате, в пятницу ведущие индексы показали новые пиковые значения (S&P 500 +0.9%, Stoxx 600 +0.4%) и сохранили оптимизм на утренних торгах фьючерсами.

Базовые ставки: Доходность UST’10 откатилась вниз до 1.30% годовых (-5 бп), а доходность UST’2 вернулась к 0.21% (-3 бп). Таким образом, рефляционные сценарии в сегменте казначейских облигаций вновь столкнулись с серьезным сопротивлением со стороны американского регулятора, только на этот раз они сопровождались скачком инфляционных ожиданий на 10-летнем горизонте (до 2.39%, +5 бп) и резким обвалом реальной доходности (10-летняя доходность упала до -1.08%, -8 бп).

Сырьевой рынок: Нефть Brent сохраняет устойчивость на уровне $72-73/барр. Потенциальным фактором поддержки котировок в ближайшие дни выступает ураган Ида в Мексиканском заливе, в ожидании которого уже приостановлена часть нефтедобывающих мощностей в США. Золото вступило в повышенный диапазон $1810-1822/тр.унц. на фоне ослабления доллара США.

Мировые валюты: Евро вернулся к отметке 1.18. После пятничного выступления Дж.Пауэлла доллар оказался лишен поддержки со стороны паритета процентных ставок. При прочих равных эту потерю стоит считать временной, так как более ранее (до конца 20221 года) сокращение выкупа активов со стороны ФРС неизбежно приведет к росту среднесрочных и долгосрочных процентных ставок в США. Пока это не произошло, неопределенность касательно конкретных шагов ФРС будет конкурировать с актуальными статданными. На текущей неделе особое внимание будет обращено к оценкам деловой активности PMI и ISM в Европе и США (среда) и к состоянию американского рынка труда (пятница).

Настроения локальных рынков

Валютный рынок: Рубль выбрал курс в сторону укрепления. Достижение уровней, которые мы обозначили в качестве ориентиров в начале прошлой недели (РКГ от 23 августа) несколько запаздывает. Тем не менее, усиление риск-аппетита на валютных рынках по итогам пятницы из-за сбалансированной риторики в Джексон Хоул позволило рублевым парам USD/RUB и EUR/RUB прочно закрепиться вблизи уровней 73.5 и 86.7, соответственно. Тем не менее, среди валют развивающихся стран рубль оказался далек от лидерских позиций, показав укрепление к доллару лишь на 0.9% против укрепления турецкой лиры на 1.7%, бразильского реала на 3.8% и южноафриканского ранда на 4.2%.

Начало недели сохраняет хорошие перспективы для поступательного укрепления рубля: сырьевые котировки находятся на прочных позициях и могут получить дополнительную поддержку из-за прихода урагана в Мексиканский залив и вынужденного снижения добычи в данном регионе. Однако, уже со среды могут обостриться стратегические риски — на этот день намечена встреча президентов США и Украины (вероятно, с акцентом на последние договоренности с Германией по проекту «Северный поток 2»), а в первых числах сентября ОПЕК+ может возобновить дискуссию о повышении квот. В довершение, данные по рынку труда США в случае подтверждения высоких темпов его восстановления могут вновь вернуть волнение на валютные рынки, укрепив позиции американской валюты.

В пятницу также ожидаем релиз Минфина о планах покупки валюты в сентябре. Июль и август прошли под знаком интенсивных покупок (296 и 316 млрд руб., соответственно), однако волатильность сырьевых котировок в августе могла скорректировать фактические объемы налоговых поступлений, поэтому в сентябре ожидаем увидеть показатель в интервале 270-290 млрд руб. в месяц, что позволит снизить давление на потоковые показатели валютного рынка.

В результате, мы ожидаем стабилизацию курса рубль-доллар в интервале 73.2-73.90. При условии сохранения пары евро-доллар вблизи 1.18, пара евро-рубль может консолидироваться в интервале 86.4-87.2.