«Фридом Финанс»: В фокусе внимания — статистика заболеваемости COVID-19

Илья Зубков, аналитик «Фридом Финанс»:

На торгах 27 августа американские фондовые площадки продемонстрировали негативную динамику. Индекс S&P 500 вырос на 0,88%, до 4509 пунктов. Dow Jones прибавил 0,69%, а Nasdaq поднялся на 1,23%. Лучше рынка выглядели сектор энергетики (+2,62%) благодаря повышению нефтяных цен, а также сектор коммуникаций (+1,6%) на фоне роста котировок крупных интернет-компаний и эмитентов из подсектора развлечений. В аутсайдерах оказались компании здравоохранения (-0,16%) из-за временного ослабления котировок крупных фармкомпаний и производителей вакцин.

Отчет Workday (WDAY: +9,1%) превзошел прогнозы инвесторов по прибыли и продажам. Менеджмент отметил хорошую динамику по показателю продления контрактов с клиентами и повысил прогноз по выручке от годовой подписки.

Peloton Interactive (PTON: -8,6%) отчиталась выше ожиданий по выручке и EBITDA, но ниже — по валовой рентабельности из-за слабых показателей сегмента Connected Fitness. Также высказываются сомнения в безопасности беговых дорожек Tread+. Аналитики отмечают возможность давления на маржу компании из-за снижения цен продукции, а также роста затрат на материалы и логистику.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику. Выступление Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле не преподнесло сюрпризов для рынка. Председатель ФРС допустил, что сокращение программы QE может начаться к концу текущего года, при этом отметив, что позитив от сильного отчета по занятости за июль частично нейтрализуется ростом заболеваемости COVID-19. Впрочем, количество новых заражений, по всей видимости, достигло пика на прошлой неделе и может начать снижаться уже в ближайшее время. При этом затуханию очередной волны COVID-19 может помешать приближающийся сезон простудных заболеваний. Ожидается, что официальное объявление сроков сокращения QE произойдет на сентябрьском заседании FOMC.

Также внимание инвесторов приковано к новостям о последствиях урагана «Ида», который в воскресенье обрушился на побережье Луизианы. Нефтяные компании были вынуждены сократить добычу в Мексиканском заливе на 1,74 млн баррелей. Потенциальный ущерб от стихийного бедствия оценивается более чем в $40 млрд, что является одним из самых высоких уровней ущерба от урагана в истории США.

Азиатские фондовые площадки продемонстрировали смешанную динамику. Гонконгский Hang Seng вырос на 0,52%, китайский CSI 300 потерял 0,29%, японский Nikkei 225 прибавил 0,54%. EuroStoxx 50 повышается на 0,18%.

Аппетит к риску неуверенный. Доходность 10-летних трежерис снизилась до 1,31%. Цена на фьючерс Brent удерживается выше $71 за баррель. Золото поднимается до $1818 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4480–4530 пунктов.

Публикации значимой макростатистики на сегодня не запланировано.

Индекс настроений от Freedom Finance поднялся до 56 пунктов, отражая сохранение смешанного новостного фона после выступления главы ФРС в Джексон-Хоуле.

S&P 500 продолжает движение в восходящем тренде. На прошлой неделе бенчмарк преодолел психологически значимую отметку в 4500 пунктов и может продолжить рост в рамках краткосрочного восходящего тренда. Для разворота динамики S&P 500 должен закрепиться ниже поддержки, расположенной в области 4370–4400 пунктов.

30 августа за второй квартал 2022 финансового года отчитается Zoom Video Communications (ZM). Согласно рыночным прогнозам, прибыль на акцию составит $1,16 при продажах в объеме $991,2 млн. У лидера платформ для проведения видеоконференций был успешный год во время пандемии, когда потребность в удаленной работе обусловила значительный рост продаж компании. Выручка и прибыль стабильно превосходили прогнозы аналитиков каждый квартал, при этом менеджмент продолжал повышать свой прогноз. В предыдущем отчетном периоде эмитент также продемонстрировал сильные результаты, что говорит о способности компании удерживать и привлекать крупных клиентов даже в условиях спада интенсивного спроса, вызванного пандемией.

2 сентября представит квартальную отчетность DocuSign (DOCU) — компания, специализирующаяся на оказании услуг в сфере цифровой верификации. Ожидается, что прибыль на акцию достигнет $0,40, а продажи составят $488,7 млн (более +40% г/г). Главным драйвером сильного роста эмитента стал переход значительной части населения к удаленной работе, что привело к сильному спросу на цифровую подпись и управление контрактами в электронном виде. Компания начала диверсифицировать свою выручку за счет других продуктов, таких как платформа управления жизненным циклом контрактов, которая, по всей видимости, продемонстрирует значительный рост в ближайшие годы.