«Фридом Финанс»: «Система» планирует IPO своих активов

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Зафиксированный по итогам первого квартала чистый убыток в размере 2,4 млрд руб. не оказал значимого влияния на оценки АФК. Начиная с 2015 года компания торгуется с отрицательными показателями капитализации к чистой прибыли, а расчетная справедливая стоимость эмитента преимущественно определяется финансовыми метриками активов в инвестпортфеле, долгосрочными прогнозами и дивидендной политикой корпорации.

На фоне возможного скорого сворачивания американским регулятором программы QE АФК, по всей вероятности, начнет более активно проводить IPO активов из своего инвестиционного портфеля. К этому шагу корпорацию могут подтолкнуть опасения по поводу снижения объема денежной ликвидности на рынке. В июне эмитент уже заявил о намерении провести первичное размещение бумаг МТС Банка в 2022 году. Базовая оценка этого IPO в настоящий момент составляет $1 млрд. Принимая во внимание текущий размер чистых активов банка и долю АФК в капитале МТС, мы полагаем, что вывод кредитной организации на биржу увеличит оценочную справедливую капитализацию корпорации на 4–8%. Проведение IPO таких инвестиционных активов, как «Биннофарм Групп», «Медси» и агрохолдинг «Степь», может совокупно повысить капитализацию корпорации еще на 15–35%.

Прогнозируемый рост дивдоходности акций АФК также обусловит позитивную переоценку корпорации рынком. В мае 2021 года совет директоров «Системы» одобрил новую политику выплат акционерам, согласно которой корпорация будет стремиться распределять дивиденды один раз в год в размере не менее 0,31 руб., 0,41 руб. и 0,52 руб. на акцию в 2021-м, 2022-м и 2023-м соответственно. Кроме того, топ-менеджмент АФК подтвердил возможность повышения дивидендов. Наш консервативный прогноз предполагает, что размер акционерных выплат за текущий год составит совокупно 0,41 руб. на бумагу.

Судя по динамике котировок российских акций «роста», отмечавшейся в преддверии саммита в Джексон-Хоуле, игроки пока не ожидают снижения объема ликвидности на рынке. Это обусловливает повышение инвестиционной привлекательности бумаг АФК. Однако, если объем ликвидности начнет снижаться на фоне сворачивания стимулирующих мер, то зависимость котировок корпорации от стоимости ее активов усилится, что приведет к росту оценочных рисков по бумагам «Системы».

Рекомендуем отыгрывать улучшение информационного фона вокруг Системы, включая новости о возможном переносе даты IPO активов компании на более ранний срок.