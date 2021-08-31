ИАЦ «Альпари»: Покупатели не испытывают стресса

Российский рынок акций в понедельник прибавляет в весе. Внешний фон вполне способствует покупкам, новых стрессов нет. Индекс МосБиржи вырос к 3925 пунктам и может двигаться в границах 3890-3930 пунктов. Индекс РТС восстановился к 1681 пунктам и способен колебаться в рамках 1665-1690 пунктов.

Акции «Мечела» остаются в числе рыночных фаворитов спроса. Здесь вторую неделю сохраняется интерес на фоне дефицита с поставками угля в Китай со стороны Монголии. Помимо этого у «Мечела» присутствуют еще и крайне оптимистичные дивидендные ожидания — они могут способствовать подъему котировок бумаг еще минимум на 10%. В хорошем плюсе и бумаги «Распадской».

В акциях «ПИКа» также наблюдается продолжение роста с очередным обновлением максимумов. Бумага динамично растет, поскольку в России даже на фоне роста процентных ставок сохраняется бум спроса на недвижимость как на идеальный механизм сбережения средств от влияния инфляции. Сегодня появились и корпоративные поводы покупать: в первом полугодии чистая прибыль выросла на 286%, выручка — на 37%, EBIDTA — на 235%. Одновременно вырос чистый долг, на 169% к цифре на конец 2020 года, но рынок спокойно оценивает такие цифры, учитывая спрос. Сейчас акции «ПИКа» обновили максимум на уровне 1433,8 руб., в случае закрепления над 1370 руб. бумага сможет продолжить восхождение к 1450 руб.

Под давлением в понедельник оказались бумаги «Ростелекома», но фактически здесь идет закрепление внутри бокового торгового диапазона 93,55-96,85 руб.

Доллар США топчется на месте около 73,54 руб. и может продолжать консолидироваться в коридоре 73,40-74,50 руб. достаточно долгое время. Вряд ли стоит ожидать, что остаточные налоговые платежи в рамках текущего налогового периода могут как-то стабилизировать рубль. На следующей неделе Минфин обнародует планы по покупке валюты на новый отчетный период, и вот тут будет очень интересно: сохранятся ли рекордные уровни приобретений доллара или приоритеты временно поменялись.

Евро стоит 86,79 руб. и остается внутри границ 86-88 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»