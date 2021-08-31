ПСБ: Аппетит инвесторов к рисковым активам вернулся после прошедшего симпозиума ФРС

Егор Жильников, главный аналитик ПСБ.

Сегодня на российском фондовом рынке преобладали оптимистичные настроения. Индекс МосБиржи (+1,1%) открылся ростом и в течение дня смог закрепиться выше уровня 3900 пунктов. Драйвером, в первую очередь, выступил интерес инвесторов к рисковым активам на фоне заявлений главы ФРС США, на которых регулятор не озвучил сроки сворачивания программы, но отметил, что они могут наступить уже в этом году. Окончательное решение будет принято не раньше заседания, которое будет проходить 22 сентября, и только в случае уверенного восстановления рынка труда. Стоит заметить и вполне стабильную нефть, которая находится на довольно высоких значениях (к окончанию торгов фьючерс на нефть марки Brent стоил 73,1 долл./барр.). Рубль также укрепился и приблизился к нижнему значению нашего целевого диапазона 73,5-76,0.

Способствовали росту рынка акции компаний нефтегазового (Газпром: +1,7%; Новатэк: +3,3%; Роснефть: +3,4%), подкрепляемых ростом котировок на сырье, и финансового секторов (ВТБ: +2,4%; Сбер ао: +0,7). Вклад в рост индекса внесли бумаги металлургов (НЛМК: +2,2%; НорНикель: +1,5; Северсталь: +1,0%) и горнодобывающих (АЛРОСА: +4,1%; Распадская: +5,7%) компаний. Отдельно стоит выделить продолжающийся подъем акций Мечела (ао: +14,3%; ап: +14,1%) на фоне спекулятивного бума и опубликованной в пятницу финансовой отчетности, а также бумаги ТМК (+6,6%).

Резкий рост стоимости акций показывали бумаги КАМАЗа (+15,2%) на фоне сильных финансовых результатов и ожидания высоких дивидендных выплат по итогам года, а также бумаги Нижнекамскнефтехима ао (+7,3%), которые ощутимо выросли после публикации крепких финансовых результатов за 2 кв.

Стоит отметить и динамику ПИКа (+3,8%) в ходе появившихся новостей о возможном включении компании в MSCI Russia. По большей степени компания росла на фоне успешных финансовых результатов, однако стоит заметить и остающуюся благоприятной конъюнктуру на рынке недвижимости, а именно, сохраняющийся повышенный спрос на жилье.

Аутсайдерами торгов стали: Ростелеком (-1,0%), Россети (-1,0%) на фоне технической коррекции.

Мы ожидаем, что подобная динамика сохранится в ближайшие дни, а индекс МосБиржи будет тяготеть к уровню 4000 пунктов.