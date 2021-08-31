ПСБ: В понедельник активность на рынке ОФЗ была невысокой

Доходность 5-летних ОФЗ осталась на уровне 6,86% годовых, 10-летних – на отметке 6,98% годовых.

Инвесторы перешли в ожидание новых данных относительно инфляции и вероятных действий ЦБ на ближайшем заседании, до которого остается менее 2 недель. В частности, в центре внимания останется еженедельная статистика по инфляции, которая будет опубликована завтра вечером.

По-прежнему ожидаем, что ЦБ пойдет на упреждающее повышение ключевой ставки еще на 25-50 б.п., после чего будет удерживать ее на данном уровне (6,75%-7,0%) до середины 2022 г. Под давлением в первую очередь окажутся короткие ОФЗ (1-3 года), которые торгуются с доходностью 6,57%-6,8% годовых. Длинные 10-летние госбумаги продолжат торговаться с доходностью около 7,0% годовых, в результате чего кривая госбумаг, вероятно, станет еще более плоской.

Сегодня внешний фон остается умеренно-позитивным, что поддержит госбумаги вблизи текущих уровней.