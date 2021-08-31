ПСБ: Цены на нефть Brent останутся в зоне 71-73 долл./барр. в преддверии саммита ОПЕК+

Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ

Цены на нефть остаются в рамках диапазона 71-73 долл./барр. (данные по ноябрьскому фьючерсу Brent). Поддержки от урагана Ида, развернувшегося в Мексиканском заливе, как таковой не случилось: опасения, что остановка добывающих мощностей скажется на потреблении сырой нефти НПЗ, вышли на первый план. Также не порадовала статистика по деловой активности в Китае за август. Индекс PMI в промсекторе опустился до 50,1 п. в августе, а в секторе услуг составил 47,5 п. против 53,3 п. в июле, что является весьма сильным снижением. Сегодня в фокусе статистика по запасам от API, но она не будет пока учитывать остановку добывающих мощностей. Мы полагаем, впрочем, что цены на нефть Brent останутся в зоне 71-73 долл./барр. в преддверии саммита ОПЕК+, который состоится уже завтра.

ПАО "Промсвязьбанк"