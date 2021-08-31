«Фридом Финанс»: В фокусе отчетность Группы «Аэрофлот» и ЛСР

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Торги завершились в плюсе. В лидеры роста вышли обыкновенные (MTLR 120,00, +14,29%) и привилегированные акции Мечела (MTLR 252,45, +14,13%). В аутсайдерах оказались бумаги ИСКЧ (ISKJ 91,16, -3,02%). Котировки USD/RUB стабилизировались вблизи поддержки на уровне 73,5.

Чистый убыток группы «Аэрофлот» (AFLT 69,18, +0,79%) по МСФО за первое полугодие 2021-го сократился на 52,4% г/г, до 27,7 млрд руб. По всей видимости, эти финансовые результаты не окажут влияния на оценки справедливой рыночной стоимости компании. С одной стороны, данные отчетности обусловят повышение прогнозов чистой прибыли авиаперевозчика за полный 2021-й. С другой стороны, «Аэрофлот» направил очень существенную сумму ($642 млн) на лизинг судов Boeing 777-300, поскольку компания намерена расширять премиум-сегмент бизнеса. Это решение может оказать давление на рыночную капитализацию эмитента в долгосрочной перспективе, поскольку смещение инвестиций в премиальный сегмент свидетельствует о сомнениях менеджмента в том, что широкий потребительский спрос на авиаперевозки восстановится в ближайшие годы.

Группа ЛРС (LSRG 798,8, -0,65%) отчиталась за первое полугодие. Выручка и объем жилья, выставленного на продажу, выросли на 12% и 5% соответственно, до 54 млрд руб. и 490 тыс. кв. м. Чистая прибыль составила 5,7 млрд руб. Увеличение оборота мы оцениваем как небольшое, учитывая, что средние оценки по рынку составляют, по данным отраслевых СМИ, 25–30% г/г. С учетом ускорения инфляции данная статистика ЛСР, на наш взгляд, ограничивает потенциал позитивного пересмотра справедливой стоимости бумаг компании.

Полюс (PLZL 13510,0, -0,53%), спек. покупка, цель: 14900 руб. Скорректированная чистая прибыль компании по МСФО за второй квартал выросла на 8% г/г, до $582 млн. Комментарии главы ФРС на симпозиуме в Джексон-Хоуле ослабили опасения по поводу дефицита ликвидности. Позитивная динамика бумаг Алросы свидетельствует о восстановлении спроса в секторе добычи драгметаллов.

Ожидаем смешанную динамику. Целевой диапазон по индексу Московской биржи: 3890–3960 пунктов. Прогноз по паре USD/RUB: 73,05–74,00.