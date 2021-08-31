ПСБ: По состоянию на утро вторника настрой на мировых рынках мы оцениваем как слабо позитивный

Сегодня мы ожидаем незначительного укрепления рубля и его закрепления у нижних границ временного целевого диапазона 73-74,5

Учитывая слабо позитивный внешний фон на глобальных рынках, мы считаем актуальным для индекса МосБиржи на сегодня диапазон 3900-3950 пунктов, однако не исключаем очередных попыток обновления максимумов и выхода за верхнюю границу уровня

Котировки ОФЗ перешли к консолидации в ожидании новых данных относительно инфляции и вероятных действий ЦБ на ближайшем заседании, до которого остается менее 2 недель

Чистая прибыль и EBITDA Газпрома (ПОКУПАТЬ) по МСФО во 2 кв. значительно превысили ожидания - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Мы положительно оцениваем результаты Газпрома, которые ожидались сильными на фоне роста цен на газ и наращивания объема поставок. Примечательно, что результаты по прибыли оказались рекордными за последние 9 кварталов. Также отметим, что Газпром понизил оценку инвестиций на 2021 г. до 1,829 трлн руб. с уровня 1,832 трлн руб., обозначенного в мае. На основании сильного отчета и благоприятной ценовой конъюнктуры мы повышаем справедливую оценку акций Газпрома до 351 руб. и рекомендуем «покупать».

Группа Аэрофлот (ПОКУПАТЬ) во 2 кв. 2021 года сократила чистый убыток по МСФО на 93% г/г, до 2,6 млрд руб. - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Улучшение показателей произошло за счет «низкой» базы 2020 года, когда полеты были приостановлены. В то же время, пассажиропоток компании восстанавливается, однако преимущественно за счет внутренних перевозок. Сегмент международных перевозок остается под давлением, но перспектива контроля распространения «дельта»-штамма коронавируса может привести к скорому возобновлению авиасообщений с Европой и другими странами уже в этом году. Рекомендуем «покупать», целевой уровень 87 руб. / акцию.

ПИК (ПОКУПАТЬ) в 1 полугодии увеличил EBITDA в 3 раза, скорректированную EBITDA - на 39% - (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Рост показателей произошел на фоне увеличения продаж недвижимости. По итогам 1 полугодия 2021 года компания нарастила продажи в натуральном выражении на 22,4% г/г - до 1,088 млн кв. м, рост средней цены реализации составил 28,9% г/г - до 173,7 тыс. руб./кв. м. Мы высоко оцениваем результаты группы ПИК, отмечая, что они во многом были обусловлены высоким спросом на недвижимость и благоприятной ценовой конъюнктурой вследствие действия государственной программы льготного ипотечного кредитования под 6,5%. Представленные финансовые результаты оказались в целом на уровне ожиданий рынка. Отметим, что конъюнктура рынка недвижимости остается сильной и в 3 квартале 2021 года, что позитивно отразится на результатах группы ПИК по итогам этого периода. Мы повысили целевую цену акций группы ПИК до 1450 руб./акция. Мы рекомендуем «покупать» акции группы ПИК.

ПАО «Промсвязьбанк»