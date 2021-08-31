Росбанк: Западные индексы преисполнены позитивом, отыгрывая выступление Дж. Пауэлла

Настроения мировых рынков

Фондовый рынок: Западные индексы преисполнены позитивом, отыгрывая выступление Дж. Пауэлла. В США S&P 500 и NASDAQ обновили рекордные значения, прибавив +0.4%/+0.9%, а европейский Stoxx 600 показал слабый рост на 0.1%. Статистика заболеваемости в Азии, а также падение в августе промышленного индекса PMI в Китае до уровней начала пандемии не помешали азиатским индексам вернуться к росту (+0.4%/+1.0%).

Базовые ставки: Доходность 10-летних казначейских бумаг скорректировалась до 1.28% годовых (-2 бп).

Сырьевой рынок: Баррель Brent переместился в диапазон $73-74 — помимо потенциальных последствий урагана Ида в Мексиканском заливе, нефтетрейдеры сосредоточены на завтрашнем заседании ОПЕК+. В условиях нового витка распространения «дельта» штамма страны-участницы могут пересмотреть свои договоренности по квотам добычи в осенние месяцы.

Мировые валюты: Евро-доллар продолжает движение вверх к 1.1830, в то время как индекс доллара DXY откатился ниже отметки 92.5 п (-0.2%) сегодня утром. Курс евро-доллар в ближайшие дни, вероятно, сможет закрепиться на этих уровнях до релиза статданных по состоянию американского рынка труда по итогам августа. В случае публикации сильных показателей, доллар США сможет быстро вернуть преимущество.

Настроения локальных рынков

Денежный рынок: Депозиты Минфина позволили удержать ставки фондирования под контролем. Сегмент овернайт фондирования сумел избежать болезненной реакции на налоговые выплаты в ходе прошлой недели и вполне может справиться с последствиями вчерашних платежей. Ключевые индикаторы стоимости ликвидности продолжают демонстрировать устойчивость на уровнях не выше ключевой ставки: Ruonia о/н зафиксировалась на уровне 6.47%, а о/н своп в паре USD/RUB — в интервале 5.98-6.15%. По итогу прошлой недели совокупный отток средств в бюджет составил ок. 1.3 трлн руб., из которых почти половина была замещена депозитами Минфина. Остаточная часть пришлась на свободные ликвидные остатки (в даты платежей было израсходовано до 0.5 трлн руб. до 3.0 трлн руб.), поэтому банки не спешили наращивать предложение средств на депозиты Банка России (0.8 трлн руб.).

Среднесрочные ставки все же отреагировали на ускорение недельной инфляции — FRA 3-6 мес. к концу недели прибавил 10 бп над 3-месячным Mosprime (до 46 бп в пятницу). Таким образом, можно предложить, что в составе ценовых ожиданий участников рынка находится не менее 50 бп повышения ключевой ставки до конца года. Остальные инструменты — FRA 6-9 мес. и FRA 9-12 мес. сохранили инверсию относительно краткосрочных ставок, таким образом, общие предпосылки о быстром развороте процентной политики Банка России в 2022 году не изменились.