ПСБ: Финансовые результаты Газпрома по итогам 2 квартала 2021 года

Газпром отчитался за 2 кв. 2021 года, заметно превысив ожидания рынка по EBITDA и чистой прибыли. Сильные результаты были обеспечены за счет наращивания объемов поставок газа и роста средней цены реализации. Скорректированная на неденежные статьи чистая прибыль Газпрома за 1-е полугодие позволяет акционерам рассчитывать на дивиденды в 17,8 руб./акцию, а по итогам 2021 г. – более 30 руб./акцию – рекордный уровень. Мы повышаем целевой ориентир по акциям Газпрома до 351 руб., рекомендация – «покупать».

Газпром представил сильную отчетность за 2 кв. 2021 г. Результаты заметно превзошли рыночные ожидания как по EBITDA, так и по чистой прибыли, которая поднялась до максимальных уровней за последние 9 кварталов.

Выручка во 2 кв. 2021 г. выросла на 78% г/г, до 2,06 трлн руб. на фоне наращивания объемов продаж газа на всех ключевых рынках Газпрома, а также при поддержке высоких цен на газ: к примеру, средняя цена реализации газа в Европе выросла на 104% г/г – до 224 долл./1 тыс.куб.м.

EBITDA Газпрома выросла в 7,5 раз – до 702,5 млрд руб., что является максимальным уровнем с конца 2018 г. Рост показателя обусловлен «низкой» базой прошлого года, с одной стороны, с другой – увеличением выручки от продаж газа. Рентабельность EBITDA поднялась до 34% с 8% во 2 кв. 2020 г.

Чистая прибыль составила 521,2 млрд руб. против 149,2 млрд руб. во 2 кв. 2020 г., увеличившись в 3,5 раза. В основном это было вызвано получением операционной прибыли вместо убытка год назад, а также сокращением убытка по курсовым разницам.

Свободный денежный поток, скорректированный на изменения в краткосрочных депозитах, во 2 кв. 2021 г. вышел в плюс и составил 132,6 млрд руб. против отрицательного результата во 2 кв. 2020 г. в размере 326,3 млрд руб.

Капитальные затраты Газпрома выросли за период на 39% г/г – до 416,6 млрд руб., что вызвано увеличением затрат на добычу и транспортировку газа.

Долговая нагрузка Газпрома (чистый долг/EBITDA) сократилась по сравнению с уровнем на конец 2 кв. 2020 г. до 1,4х, что является комфортным уровнем.

Мы оцениваем результаты Газпрома за 2 кв. 2021 г. позитивно и повышаем целевой ориентир до 351 руб./акцию, рекомендация – «покупать». Полагаем, что и в 3 кв. на фоне роста спроса на газ и высоких цен результаты Газпрома будут также сильными. Отметим, что скорректированная на неденежные статьи чистая прибыль Газпрома позволяет акционерам рассчитывать на дивиденды в 17,8 руб./акцию по итогам 1-го полугодия. Годовые дивиденды могут стать рекордными – более 30 руб./акцию (при норме выплаты 50% от чистой прибыли по МСФО), что дает доходность около 9,8%.

ПАО «Промсвязьбанк»