ИАЦ «Альпари»: Индекс МосБиржи вырос за лето на 4,6%

Российский фондовый рынок во вторник ушел в небольшой минус. Инвесторам трубно покупать: активы выглядят достаточно дорогими, а для коррекции пока нет повода. Индекс МосБиржи отошел к 3905 пунктам и может балансировать в диапазоне 3900-3930 пунктов. Индекс РТС консолидируется около 1679 пункта и будет двигаться в коридоре 1675-1690 пунктов.

По итогам августа рублевый индикатор вырос на 3,2%, внутри месяца обновил максимум на уровне 3948,55 пункта. Валютный индикатор в свою очередь прибавил 3%, но до пиков июня не дотянулся. За три летних месяца индекс МосБиржи укрепился на 4,6%.

Сегодня в фаворитах спроса оказались акции «Алроса» с обновлением пика на отметке 145,30 руб. В бумаге наблюдается прирост четыре дня подряд, при этом взрывной подъем - последние две сессии. Компания предполагает усиление рыночного интереса к драгоценным камням, что является хорошим фундаментальным фактором поддержки, а локальный рост основывается на стабильный дивидендной истории.

Бумаги компаний IT- сектора сегодня оказались также в «зеленой» зоне: расписки Mail предпринимают попытку выйти за пределы «боковика», акции «Яндекса» развивают восходящий тренд с обновлением максимума около 5585,2 руб.

Под давлением торгуются бумаги-герои предыдущих дней - акции «Мечела» с технической коррекцией. В минусе расписки TCS и акции «ЛСР».

Доллар почти весь день провел рядом с отметкой 73,30 руб. и не отклонялся от нее заметным образом. Краткосрочно «американец» может торговаться в коридоре 73,00-73,50 руб. Евро стоит 86,59 руб. и довольно долгое время не покидает рамок 86-88 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»