ПСБ: Котировки ОФЗ продолжают консолидироваться на достигнутых уровнях в ожидание новых данных относительно инфляции и вероятных действий ЦБ на ближайшем заседании
По итогам вторника доходность 5-летних ОФЗ снизилась на 5 б.п. – до 6,85% годовых, 10-летних – осталась на отметке 6,98% годовых.
Более слабая динамика длинных госбумаг связана с объявлением аукционов Минфина – сегодня министерство предложит 2 длинных выпуска без лимита на 10 и 20 лет. Отметим, что по итогам 2 месяцев Минфин уже привлек 574,6 млрд. руб. из 700 в рамках квартального плана (82%). Однако, как показывает практика, ведомство продолжает размещения сверх плана, однако может сократить, как премии по доходности, так и программу на 4 квартал.
Сегодня внимание инвесторов будет сосредоточено на итогах аукционов – внешний фон остается умеренно позитивным, в результате чего ждем размещения бумаг на 80-100 млрд. руб. Вечером также выйдут данные по недельной инфляции, которые будут отыгрываться инвесторами уже в четверг.
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