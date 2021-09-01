«Фридом Финанс»: Пандемия вновь нервирует «быков»

Александр Осин, аналитик ИК «Фридом Финанс»

Индекс Мосбиржи снизился, реагируя на движения на рынках США. Американские фондовые индексы скорректировались на новости о возобновлении ограничений на въезд в Европу из Штатов в связи с новой волной пандемии. В лидеры роста вышли акции Мосэнерго (MSNG 2500, +4,14%). В аутсайдерах остались бумаги ИСКЧ (ISKJ 88,30, -3,14%). Пара USD/RUB откатилась к отметке 73,3.

Таргеты по акциям Мечела (MTLRP 236, -6,52%, MTLR 114,48, -4,60%), могли быть пересмотрены вверх на фоне ожидаемых дивидендов. В то же время на начало недели их котировки, вероятно, приблизились к уровню среднесрочной справедливой цены. С учетом высокой волатильности в этих бумагах инвесторы активизировали фиксацию прибыли.

Улучшается конъюнктура рынка драгоценных камней и металлов. Наблюдательный совет Алросы (ALRS 145,64, +3,73%) рекомендовал выплатить в виде дивиденда за полугодие 8,79 руб. на акцию. В связи с этим справедливая стоимость акции компании повышается на 8-13%. Чистая прибыль и рентабельность Petropavlovsk (POGR 21,47, +1,25%) за первое полугодие составили $98,3 млн и 45% соответственно. Эти результаты существенно превысили среднесрочные трендовые значения благодаря росту цен реализации. На этом фоне таргет по акциям компании может быть повышен на 10-15%

Полюс (PLZL 13217,0, -1,79%), спек. покупка, цель: 14900 руб. Скорректированная чистая прибыль компании по МСФО за второй квартал выросла на 8% г/г, до $582 млн. Доходность дивиденда Полюса за полугодие в соответствии с рекомендациями совета директоров должна составить высокие для защитных бумаг 2% годовых.

Ожидаем смешанную динамику. Целевой диапазон по индексу Московской биржи: 3865-3945 пунктов. Ориентир для пары USD/RUB: 73,00-73,55.