Комментарии

ПСБ: По состоянию на утро среды на мировых рынках преобладает слабо оптимистичный настрой

Ожидаем в течение дня незначительного укрепления рубля и его закрепления у нижних границ временного целевого диапазона 73-74,5 рублей за доллар

Полагаем, что сегодня индекс МосБиржи сохранит движение в диапазоне 3900-3950 пунктов ввиду отсутствия значимых новостей

Сегодня внимание инвесторов будет сосредоточено на итогах аукционов; вечером выйдут данные по недельной инфляции, которые будут отыгрываться инвесторами уже в четверг

Газпром (ПОКУПАТЬ) оценивает свои финрезульты 2 пол. более оптимистично, чем 1 пол. - дивиденды за 2021 г. могут составить минимум 36 руб./ао – CFO - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Мы высоко оцениваем результаты Газпрома за 1-е полугодие, и полагаем, что результаты 2-го будут также сильными при поддержке хорошей конъюнктуры на рынке газа и увеличения объемов поставок. В оценке потенциальных дивидендов мы чуть более сдержанны и полагаем, что они составят более 30 руб./акцию.  В целом, мы рекомендуем «покупать» акции Газпрома с таргетом в 351 руб.  

ПАО «Промсвязьбанк»


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/ Сибирское Информационное Агентство /
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