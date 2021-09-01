Росбанк: Ведущие индексы снизились, но остались вблизи пиков

Настроения мировых рынков

Фондовый рынок: Ведущие индексы снизились, но остались вблизи пиков. Американский S&P 500 и европейский Stoxx 600 скорректировались вниз на 0.1%/0.4% в последний день лета, однако динамика фьючерсов может вновь вернуть их к росту. Азиатские индексы демонстрируют чуть больше оптимизма сегодня (Hang Seng +0.5%) в надежде на более предсказуемое изменение регулирования в отношении крупнейших компаний.

Базовые ставки: Доходность UST’10 снова направилась выше 1.3% годовых (1.31%, +3 бп) на фоне распродажи в сегменте суверенного долга Европы (Bunds’10 -0.38% годовых, +6 бп). Поводом послужили неожиданные «ястребиные» комментарии от нескольких представителей ЕЦБ, призвавших ускорить сокращение количественных стимулов в связи с ростом инфляции.

Сырьевой рынок: Нефть Brent отступила вниз к $71-72/барр. в преддверии встречи министров ОПЕК+, несмотря на недельное снижение сырьевых запасов на 4 млн барр., по данным института API. Вероятно, ОПЕК+ подтвердит прежние договоренности по увеличению добычи на 400 тыс. барр./день ежемесячно, однако не исключен пересмотр этого решения на фоне устойчивого восстановления спроса на топливо.

Мировые валюты: Евро вновь отступил к 1.18. Позиционная игра в паре евро-доллар возобновилась во вторник после ускорения инфляции в еврозоне до 3.0% г/г в августе. Приведет эта статистика к изменению риторики ЕЦБ или нет, мы узнаем по итогам заседаниям 9 сентября. Тем не менее, проблема инфляции вновь напомнила о себе и вернула интерес к доллару, так как в США эта проблема остается более актуальной. В итоге, индекс доллара DXY восстановил часть потерь, вернувшись к отметке 92.7 п.

Настроения локальных рынков

Долговой рынок: Выбор Минфина оказался очевиден, но исход сохраняет некоторую интригу. Минфин выставил на предстоящие аукционы серии 26239 (07/31) и 26238 (05/41), как и ранее, без верхней планки по объему. Это уже четвертый аукционный день в похожей композиции бумаг (один был в июле, и два в августе), однако с учетом быстрых темпов исполнения плана заимствований по итогам августа набор выпусков не так важен.

Важнее понять, когда ведомство перейдет к более жесткой политике ценообразования и будет ли готово снизить премии уже сегодня? Все будет зависеть от структуры спроса, но, вероятно, чуть позже. Настроения в сегменте госбумаг оказались под перекрестным влиянием внутренней инфляционной динамики и волатильностью внешних процентных ставок, поэтому без премий не обойтись (подробнее в обзоре на английском языке).

Базовым сценарием для аукционов мы видим диапазон доходностей 7.13-7.15% и 7.41-7.43% для серий 07/31 и 05/41. Эти уровни соответствуют средним премиям в размере 4 бп (мы сравниваем отсечку и котировки в 15:30 мск за день до аукциона), установленным в прошлую среду, а также эквивалентны сужению премии против «старых» бумаг до 16-18 бп.