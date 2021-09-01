«Фридом Финанс»: Сильная отчетность обеспечила котировки КАМАЗа драйверами роста

Александр Осин, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи сегодня к 11:00 мск вырос на 0,4%, следуя за фондовыми площадками США и ценами на нефть.

Итоги заседания участников сделки ОПЕК+ с учетом последних комментариев министра нефти Кувейта могут разочаровать рынок, если не будут содержать указаний на возможность отказа от согласованного летом увеличения добычи на 400 тыс. баррелей в сутки в течение следующих нескольких месяцев.

Лучше рынка торгуются акции КАМАЗа, который отчитался за первое полугодие ростом выручки на 25%. Позитивная динамика показателя объясняется благоприятной для автоконцерна ценовой конъюнктурой. Покупатели продукции КАМАЗа стремятся захеджировать инфляционные риски, а также реализуют отложенный спрос. В результате объем реализации грузовиков, за счет которой формируется основная доля выручки компании, увеличился на 40% год к году, хотя примерно половину этого роста обеспечил эффект низкой базы прошлого года. Чистая прибыль составила 4,7 млрд руб. С учетом сезонности выручку и чистую прибыль за весь текущий год прогнозируем в объеме 291,2 млрд и 9,9 млрд руб. Размер дивидендов, на которые в 2017 году КАМАЗ направил около 25% чистой прибыли, а затем был вынужден отказаться от этих выплат или, как в 2020-м, ограничиться минимальным объемом, в текущем году оцениваем в 3,1 руб. на акцию. В бумагах автоконцерна сохраняется фундаментальный потенциал роста, основанный на прогнозах дальнейшего улучшения финансовых результатов. В то же время позитивные для переоценки справедливой стоимости компании кратко- и среднесрочные факторы уже, как представляется, отыграны.

Акции Мосэнерго снижаются после активного роста накануне. ФАС удовлетворила заявку компании на поглощение 100% ООО «Русэнергосбыт», если покупатель выполнит ряд условий. За счет этой сделки выручка и EBITDA Мосэнерго могут повыситься примерно на 50%. Риски связаны с усилением долговой нагрузки после привлечения необходимых для оплаты покупки средств. В то же время соотношение чистый долг / EBITDA у Мосэнерго составляет лишь 0,1х, а его финансовые результаты улучшаются, поэтому даже привлечение значительного объема заимствований позволит компании удерживать долговую нагрузку около приемлемого уровня 2х. Активное повышение финансовых показателей снимает для Мосэнерго проблему вероятного увеличения CAPEX в отрасли в целом.

Акции Газпрома с начала дня прибавляют около 1%. Компания намерена направить на дивиденд за текущий год не меньше 36 руб. на акцию. Экспорт газа в дальнее зарубежье по итогам 2021-го должен составить 183 млрд куб. м при средней цене $270 за тыс. куб. м. Добыча, как ожидается, превысит 510 млрд куб. м, достигнув максимума за 10 лет.

Во второй половине дня считаем наиболее вероятным уход отечественного фондового рынка в красный сектор. Цель по закрытию для индекса Мосбиржи: 3850-3950 пунктов. Ориентиры для курсов USD/RUB и EUR/RUB: 73,00-74,00 и 86,10-87,00 соответственно.