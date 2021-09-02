ПСБ: Темпы роста погрузки на сети РЖД в августе продолжили замедляться

Объем погрузки на сети РЖД в августе 2021 года вырос на 0,6% г/г и составил 108,8 млн тонн, а за 8 мес. 2021 года аналогичный показатель поднялся на 4% г/г, в т.ч. за счет слабой базы 2020 года. Увеличение погрузки происходило по всем видам грузов, за исключением строительных.

По-прежнему наибольший вклад в рост объемов погрузки внес каменный уголь (+8,8% г/г за 8 мес. 2021 г.), на который приходилось 28% всего объема погрузки. Увеличение погрузки угля происходит за счет наращивания экспорта данного сырья в Китай на фоне рекордных цен на уголь.

Погрузка цемента за 8 мес. выросла на 7,2% г/г. На улучшение показателя повлияла реализация проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а также высокие объемы строительства. Согласно данным Росстата, только за 1 полугодие 2021 года объем выполненных строительных работ вырос на 6,4% г/г (+10,7% за 2 кв.).

Объемы перевозки грузов в контейнерах в январе-августе 2021 года увеличилсь на 7,1% г/г. Ставки морского фрахта удерживаются на максимальных уровнях, что делает транспортировку грузов железнодорожным транспортом более выгодной.

Перевозка минеральных удобрений в августе выросла на 3,5% г/г. Высокие цены на сельскохозяйственную продукцию подогревают спрос на минеральные удобрения. В августе цены на них достигли 11-летнего максимума.

В то же время, объем погрузки строительных грузов снизился на 3,5% г/г, однако данное снижение произошло на фоне сильной базы 2020 года, когда были введены меры государственной поддержки строительной отрасли.

Считаем, что темпы роста погрузки РЖД в оставшиеся месяцы года сохранятся на текущем уровне. Мы повышаем наш прогноз темпов роста погрузки на сети РЖД до 2,9% по итогам 2021 года (наш прогноз, сделанный в январе, предполагал увеличение на 2,5% г/г) за счет увеличения фактических показателей по погрузке в течение лета.

ПАО «Промсвязьбанк»