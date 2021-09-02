ИАЦ «Альпари»: Счастливые «быки» толкают рынок вверх

Российский фондовый рынок продолжает покупать и выглядит при этом предельно счастливым. Индекс МосБиржи вырос к 3964 пунктам, и практически ничто не мешает ему продолжать раздуваться и дальше. Индекс РТС восстановился к 1712 пунктам, новая цель роста может располагаться около 1715 пунктов.

Сегодня в плюс вернулись расписки TCS. Если бумаге удастся закрепиться выше 6700 руб. и продолжить далее восстановление, можно будет говорить о завершении локального нисходящего торгового канала и возможности для разворота.

На фондовых площадках реализуется, конечно, очень красочная ситуация, когда рынок сметает все — и «голубые фишки», и бумаги второго и третьего эшелонов, как будто деньги свободно раздают за углом и их срочно нужно куда-то применить. Здесь точно будет и «похмелье», вопрос только, как скоро.

Акции «Северстали» в «красной» зоне, реализуя гэп вниз в первый день после закрытия реестра под дивиденды. Бумага может отойти к 1592-1600 руб., учитывая не слишком положительную сейчас конъюнктуру для металлургов, а затем стабилизируется.

Под давлением оказались и акции «ФосАгро» — после вчерашнего всплеска позитива бумага с такой же скоростью летит вниз. Если удержаться от просадки не удастся, акция вернется в «боковик» 4533-4795 руб. Стратегически тут есть долгосрочный интерес, но хватит ли у рынка терпения держать бумагу в портфеле — большой вопрос.

Доллар США продолжает плавно скользить вниз и торгуется по 72,91 руб. Он, конечно, перепродан, но сейчас рынок явно симпатизирует рискам и «россиянину». На таком фоне бакс может отойти к 72,85 руб., но пугаться этого не стоит. Евро торгуется по 86,43 руб., стратегически здесь все без перемен, среднесрочные рамки 86-88 руб. сохраняются без изменений.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»