«Фридом Финанс»: «Быков» не смутило снижение нефтяных котировок

Александр Осин, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи продемонстрировал позитивную динамику, несмотря на неопределенность в отношении итогов встречи ОПЕК+. В лидерах роста оказались акции Petropavlovsk (POGR 23,380, +9,07%). Хуже рынка выглядели бумаги Северстали (CHMF 1659,4, -3,66%). Пара USD/RUB торгуется ниже 73.

Котировки НЛМК (NLMK 245,48, -0,86%) снижаются ввиду неопределенности, связанной с антикартельными проверками металлургов, проводимыми ФАС. В то же время позитивное влияние на компанию, как и на бумаги прочих эмитентов отрасли, оказывает заявление замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова о том, что предпосылок для введения экспортных пошлин на металлы в 2022 году нет. Таким образом, мы отмечаем улучшение информационного фона вокруг металлургического бизнеса.

Транснефть (TRNFP 159950, +1,27%) рассчитывает получить одобрение регулятора на дробление акций в 2022 году. Компания намерена провести сплит бумаг для повышения их привлекательности для розничных инвесторов и, как следствие, инвестиционных фондов. Тот факт, что решение о дроблении акций принято именно сейчас, на наш взгляд, свидетельствует о возможном повышении спроса на бумаги компаний из сектора ТЭК в средне- и долгосрочной перспективе. Риски для этих эмитентов на более краткосрочном горизонте мы связываем с возможностью повышения добычных квот ОПЕК+ и действиями регуляторов, направленными на охлаждение спроса и сдерживание инфляции.

Полюс (PLZL 13209,0, -0,38%), спек. покупка, цель: 14900 руб. Скорректированная чистая прибыль компании по МСФО за второй квартал выросла на 8% г/г, до $582 млн. Комментарии главы ФРС на симпозиуме в Джексон-Хоуле ослабили опасения по поводу дефицита ликвидности. Позитивная динамика бумаг Алросы свидетельствует о восстановлении спроса в секторе добычи драгметаллов.

Ожидаем смешанную динамику. Целевой диапазон по индексу Московской биржи: 3915–4025 пунктов. Прогноз по паре USD/RUB: коридор 72,50–73,10.