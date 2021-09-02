ПСБ: Котировки ОФЗ вчера остались без изменения - доходность 5-летних ОФЗ на отметке 6,84% годовых, 10-летних – 6,97% годовых

Основной спрос инвесторов переместился на первичный рынок, где Минфин размещал 2 длинных выпуска госбумаг без лимита на 10 и 20 лет.

Спрос на длинные ОФЗ сохраняется – всего было размещено бумаг на 92 млрд. руб., общий объем размещения за 3 квартал составил 667 млрд. руб., вплотную приблизившись к плану на уровне 700 млрд. руб.

Недельная инфляция на 30 августа вновь составила 0,1%, что в годовом выражении свидетельствует о дальнейшем ускорении роста цен до 6,77% с 6,67% на 23 августа. В результате вероятность повышения ставки ЦБ на заседании 10 сентября на 50 б.п. – до 7,0% годовых продолжает расти. При этом дальнейшее ужесточение политики регулятора сохранит спрос на длинные ОФЗ в ожидании торможения инфляции в среднесрочной перспективе.

Вместе с тем, сегодня не исключаем локальных продаж коротких ОФЗ на данных по ускорению инфляции.

ПАО "Промсвязьбанк"