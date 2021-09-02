Росбанк: Инвесторы вернулись к защитным стратегиям

Настроения мировых рынков

Фондовый рынок: Инвесторы вернулись к защитным стратегиям. Индексы в Европе и США остались в «зеленой зоне» (S&P 500 +0.0%, Stoxx 600 +0.4%), несмотря на слабую порцию данных по рынку труда в США в отчете ADP в августе. Настроения в Азии остаются смешанными по мере оценки последствий регулирования для китайских ИТ-компаний.

Базовые ставки: Доходность 10-летних госбумаг в США консолидировалась около 1.30% годовых. Участники рынка планомерно переключили свое внимание на расширенный отчет по рынку труда в США, ожидаемый в пятницу — замедление восстановления рынка труда может охладить призывы к ускорению сокращения количественных стимулов в США.

Сырьевой рынок: Баррель Brent вернулся ниже отметки $71.5 по итогам встречи ОПЕК+. Министры подтвердили прежние договоренности по увеличению нефтедобычи на 400 тыс. барр./день в месяц, отметив при этом сохраняющееся давление на топливный спрос в связи с распространением штамма «дельта».

Мировые валюты: Евро устремился к 1.1850 на фоне коррекции доллара США (индекс DXY отступил ниже 92.5 п) после релиза данных ADP (оценка найма составила 374 тыс. чел. против консенсуса 625 тыс. чел.). В контексте развивающихся споров внутри ЕЦБ о необходимых шагах по противодействию инфляционным рискам, новые риски для американского рынка труда могут вернуть маятник настроений на сторону евро, как минимум до момента проведения сентябрьских заседаний регуляторов (ЕЦБ – 9 сентября, ФРС – 22 сентября).

Настроения локальных рынков

Макроэкономика: Росстат вновь зафиксировал рост цен. За неделю c 24 по 30 августа рост ИПЦ составил 0.09% н/н, а среднесуточный рост цен с начала месяца ускорился до 0.005% д/д (после 0.003% д/д неделей ранее). В результате, годовая оценка инфляции приблизилась к 6.7% г/г.

В последнюю неделю августа выросли цены на некоторые продовольственные и непродовольственные товары, включая мясо и мясную продукцию (+0.3%/+0.5% н/н), а также детскую одежду (+0.3%/+0.9% н/н). При этом сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию замедлилось до -0.9% н/н. Цены на бензин также замедлили рост до 0.1% н/н.

До сентябрьского заседания Банка России (11 сентября) остается чуть больше недели — к этому моменту мы получим более точную месячную оценку инфляции и еще одну точку недельных данных. Рост цен во второй половине августа может удержать годовую оценку инфляции в интервале 6.6-6.7% г/г по итогам месяца. Однако, большее значение будет иметь показатель, очищенный от влияния сезонных факторов. Мы ожидаем возвращение аннуализированного показателя инфляции на основе сезонно-сглаженных данных в интервал 4.5-5.5%. В этой связи нашим базовым сценарием остается сохранения ключевой ставки без изменения (Росбанк: 6.50%). При этом риторика регулятора может остаться жесткой с прицелом на некоторые проблемные «зоны» — дисбаланс на рынке труда, неопределенность бюджетной политики в 2022 году и дополнительные траты бюджета в 2021 году.

Долговой рынок: Спрос на госдолг остался высоким. Исходом вчерашних аукционов стало размещение Минфином 67.4 млрд руб. серии 26239 (июл.31) и 24.7 млрд руб. серии 26238 (май.41). Оба выпуска показали конкурентный спрос, на что указывает преобладающая доля и количество средних и мелких заявок. Тем не менее, на первом аукционе на долю «якорных» заявок (более 3.0 млрд руб.) пришлось 27% объема против 14% на втором — это в целом не удивительно, учитывая разницу в дюрациях бумаг. Ценовые параметры также продемонстрировали высокую конкуренцию: в серии 26239 цена отсечения 99.18% и средневзвешенная цена 99.23% (соответствует доходностям 7.14% и 7.13%) оказались весьма близки друг другу, а в серии 26238 разница едва превысила 0.1% (97.99% против 98.1%, или 7.42% против 7.41%). В обоих случаях премия по границе отсечения относительно предыдущего дня составила 3-4 бп или 17 бп к «старым» выпускам.

В целом, итоги аукциона не вызвали сильного ажиотажа на вторичных торгах. Дальний участок суверенной кривой снизился на 1-2 бп по доходности. Тем не менее, уже сегодня рынку предстоит проверить собственный комфорт относительно недельных данных по инфляции. Возможно, повторение результата прошлой недели (0.1% н/н) вызовет схожую реакцию доходностей (+5-7 бп вдоль всей кривой неделей ранее).