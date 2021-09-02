ПСБ: Среднесрочно видим риски для снижения цен на нефть

Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ

Как ожидалось, страны ОПЕК+ не изменили решения, и добыча нефти будет увеличена еще на 400 тыс. барр./день в сентябре. Цены на нефть отреагировали на это небольшим снижением, но затем восстановились к привычному уровню - чуть выше 71 долл./барр. Статистика от Минэнерго США показала сокращение запасов сырой нефти на 7,2 млн барр., заметно выше консенсуса, при этом запасы бензинов выросли на 1,3 млн барр., а запасы дистиллятов сократились на 1,7 млн барр. Статистика следующей недели будет уже учитывать последствия урагана Иды, и запасы будут расти, так как НПЗ понадобится время на перезапуск. Пока мы полагаем, что цены на нефть останутся в зоне 71-73 долл./барр., но среднесрочно видим риски для снижения: нет уверенности, что темпы роста спроса будут сопоставимыми с темпами наращивания добычи, а новые штаммы коронавируса могут привести к очередным локдаунам.

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