ПСБ: В четверг утром на мировых рынках складывается слабо негативный настрой
Ожидаем в течение дня незначительного укрепления рубля и его закрепления в направлении нижней границы нашего целевого диапазона 72,5-74,5 рублей за доллар
Полагаем, что сегодня индекс МосБиржи сможет обновить рекордный уровень 4000 пунктов, чему будет способствовать укрепление рубля и стабильность цен на нефть
Сегодня не исключаем локальных продаж коротких ОФЗ на данных по ускорению инфляции
Выручка Петропавловска (ДЕРЖАТЬ) по итогам I полугодия снизилась на 33%, до 352 млн долл. – (НЕЙТРАЛЬНО)
НАШЕ МНЕНИЕ: Мы оцениваем результаты компании как ожидаемые. Снижение финансовых показателей во многом обусловлено падением производства золота, что нивелировало благоприятную ценовую конъюнктуру рынков драгоценных металлов. Наш новый целевой ориентир по бумагам Петропавловска – 24,8 руб./акцию и рекомендация «держать».
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