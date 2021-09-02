Комментарии

ПСБ: В четверг утром на мировых рынках складывается слабо негативный настрой

Ожидаем в течение дня незначительного укрепления рубля и его закрепления в направлении нижней границы нашего целевого диапазона 72,5-74,5 рублей за доллар

Полагаем, что сегодня индекс МосБиржи сможет обновить рекордный уровень 4000 пунктов, чему будет способствовать укрепление рубля и стабильность цен на нефть

Сегодня не исключаем локальных продаж коротких ОФЗ на данных по ускорению инфляции

Выручка Петропавловска (ДЕРЖАТЬ) по итогам I полугодия снизилась на 33%, до 352 млн долл. – (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Мы оцениваем результаты компании как ожидаемые. Снижение финансовых показателей во многом обусловлено падением производства золота, что нивелировало благоприятную ценовую конъюнктуру рынков драгоценных металлов. Наш новый целевой ориентир по бумагам Петропавловска – 24,8 руб./акцию и рекомендация «держать».

ПАО «Промсвязьбанк»


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/ Сибирское Информационное Агентство /
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