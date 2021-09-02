Комментарии Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 2 сентября: 4 268,3799 руб/1 г золота и 56,2900/1 г серебра ЦБ РФ с 2 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 268,3799 руб.

1 грамм серебра - 56,2900 руб.

1 грамм платины - 2 386,0901 руб.

1 грамм палладия - 5 833,4600 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 6,0101 р. (0,14%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,3600 р. (0,64%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 6,5900 р. (0,28%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 18,7002 р. (0,32%) . dims

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