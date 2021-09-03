«Фридом Финанс»: Ближайшая цель «быков» – 4560 пунктов

Михаил Степанян, старший аналитик «Фридом Финанс»:

На торгах 1 сентября американские фондовые площадки продемонстрировали смешанную динамику. Индекс S&P 500 вырос лишь на 0,03%, до 4524 пунктов. Dow Jones снизился на 0,14%, Nasdaq прибавил 0,33%. Лидерами роста стали сектора недвижимости (+1,69%) и коммунальных услуг (+1,30%). Хуже рынка выглядели энергетики (-1,51%), а также финансовые компании (-0,62%).

· Владелец брендов одежды Calvin Klein и Tommy Hilfiger (PVH: +15%) представил высокие результаты за 2-й квартал и повысил прогноз до конца 2021 года.

· Котировки AbbVie (ABBV: -7%) упали до трехмесячного минимума после того, как FDA заявило, что компании придется добавить предупреждение на этикетку препарата для лечения артрита Rinvoq.

· Акции одного из крупнейших банков Wells Fargo (WFC: -4,9%) продолжили снижаться на новости о возможных дополнительных штрафах в связи со скандалом по поводу открытия счетов без согласия клиентов. Впервые об этом деле заговорили еще в 2016-м.

Демократы пока не сумели достигнуть внутрипартийного консенсуса по поводу повышения налогов для финансирования законопроекта на сумму $3,5 трлн. Мнения сенаторов разошлись в вопросе о том, на сколько стоит увеличить ставку на прирост капитала для американцев с доходом более $1 млн в год. Администрация Байдена предлагает повысить ее с 20% до 39,6%, хотя треть демократов в комитете выступает за менее значительное увеличение — до 28%. Впрочем, большинство демократов при этом поддерживает предложенное Байденом повышение ставки корпоративного налога с 21% до 28%. Однако некоторые умеренные представители партии, такие как сенатор Манчин, продолжают выступать против рост некоторых налогов и настаивают на ставке корпоративного налога в размере не выше 25%. Детали переговоров, ведущихся в Палате представителей по этому вопросу, могут быть обнародованы уже на следующей неделе. Отметим, что, если сторонникам более умеренного повышения ставок удастся отстоять свою позицию, это может привести к снижению объема инфраструктурного пакета или к тому, что расходы будут финансироваться за счет дефицита бюджета.

Одним из позитивных драйверов на рынке могут стать результаты нового исследования KPMG: 60% топ-менеджеров компаний уверены в том, что мировой ВВП будет расти в ближайшие три года. Это соответствует допандемическому уровню показателя и значительно превышает 42% в начале 2021 года. Почти 90% опрошенных заявили, что в ближайшие три года они намерены совершать сделки по слиянию и поглощению.

· Азиатские фондовые площадки преимущественно показали рост. Гонконгский Hang Seng увеличился на 0,24%, китайский CSI 300 показал нейтральную динамику, японский Nikkei 225 прибавил 0,33%. EuroStoxx 50 вырос на 0,23%.

· Аппетит к риску умеренный. Доходность 10-летних трежерис составляет 1,30%. Цена на фьючерс Brent снижается до $71,3 за баррель. Золото растет до $1814 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4500–4550 пунктов.

Сегодня будут опубликованы данные по количеству первичных заявок на пособие по безработице в США. Консенсус предполагает, что их число составит 345 тыс. против 353 тыс. неделей ранее.

Индекс настроений от Freedom Finance повысился до 63 пунктов, отражая умеренно позитивные настроения инвесторов и новостной фон.

S&P 500 продолжает движение в восходящем тренде. Накануне бенчмарк консолидировался в узком диапазоне, удержавшись выше психологически важной отметки 4500 пунктов. Рост на краткосрочном горизонте может продолжиться, так как индикаторы RSI и MACD поддерживают покупателей. Ближайшая цель «быков» – уровень 4560 пунктов. Для разворота тренда S&P 500 должен закрепиться ниже поддержки в области 4370–4400 пунктов.