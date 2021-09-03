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ИАЦ «Альпари»: «Быки» все еще в большинстве

На рынке акций РФ покупатели снова в большинстве. Их не пугают ни новые максимумы, ни дорогие активы — сметается все и вся. Индекс МосБиржи обновил пик на уровне 3994 пункта и может дотянуться до 4000 пунктов прежде, чем перед выходными инвесторы начнут фиксировать прибыль. Индекс РТС поднялся к 1726 пунктам и способен торговаться в коридоре 1720-1735 пунктов.

В фаворитах спроса сегодня акции «Русала» — бумага поднялась к максимумам с 10 июня и торгуется около 57,78 руб. Если получится закрепиться над 57,00 по итогам дня, новой целью подъема станет 58,35 руб. На рынде сегодня обсуждают возможность погашения «Русалом» части долга перед «Сбербанком» на деньги, которые получил от обратного выкупа бумаг «НорНикеля».

Акции «Башнефти» вышли к 1482 руб. на фоне улучшения параметров добычи в августе.

Спрос виден в бумагах «Россетей», «Акрона», «Новатэка». Неплохо смотрятся акции генерирующих компаний.

В минусе остаются акции «ФосАгро», «НорНикеля» и «Полиметалла». В последнем случае акции провалились к минимуму от 30 марта текущего года и готовы его обновить при просадке ниже 1445 руб. Нисходящий тренд развивается с 3 июня и пока только набирает силу.

Доллар США уже несколько дней умеренно, но устойчиво снижается в паре с рублей и уже приближается к важной поддержке на уровне 72,75 руб. При ее пробое откроется дорога к 72,50 руб. за доллар США. Основной катализатор такого укрепления рубля заключается в глобальном спросе на риск. Евро стоит 86,36 руб. и остается в границах 86-88 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»

 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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