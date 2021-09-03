ПСБ: Индекс МосБиржи не остановить

Алексей Головинов, ведущий аналитик ПСБ.

Индекс МосБиржи (+0,5%) открылся повышением, вновь обновив исторический максимум, приближался к отметке в 3995 пунктов, но позитивного импульса не хватило для преодоления важного рубежа в 4000 пунктов. Наиболее позитивный вклад в рост индекса внесли растущие цены на энергоносители. Фьючерсы на нефть марки Brent смогли подняться выше 73 долларов за баррель. Рубль продолжает своё укрепление. По итогам дня цена составила 72,9 рублей за доллар. И в данный момент находится в нижней части нашего целевого диапазона 72,5-74,5

На фоне укрепления нефтяных котировок росли акции компаний нефтегазового сектора (НОВАТЭК: +3,1%; Роснефть: +2,8%; ЛУКОЙЛ: +1,2%; Газпром: +0.9%). Способствовали росту индекса и бумаги сталелитейщиков (ММК: +1,1%; Северсталь: +1,1%; НЛМК: +0,1%).

Позитивными для РУСАЛа (+5,7%) стали новости о том, что вырученные средства от участия в выкупе акций НорНикеля могут быть направлены на погашение долга, что улучшит кредитный профиль компании, а также возможность корректировки пошлин на определённые металлы до конца 2021 года.

Сдерживали рост индекса бумаги СберБанка (ао:-1,3%, ап:-1,1%), акции МосБиржи (+2,4%) росли на фоне опубликованных сильных операционных результатов за август.

Мы ожидаем, что завтра индекс МосБиржи сможет протестировать заветную отметку в 4000 пунктов.

ПАО "Промсвязьбанк"