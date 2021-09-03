ПСБ: Наибольшее давление наблюдалось в коротких годовых выпусках: +13 б.п. (6,71% годовых)

Котировки ОФЗ вчера ожидаемо отреагировали на данные по ускорению инфляции – доходность 5-летних госбумаг выросла на 6 б.п. – до 6,90% годовых, 10-летних – на 4 б.п. – до 7,02% годовых. Наибольшее давление наблюдалось в коротких годовых выпусках: +13 б.п. (6,71% годовых).

Зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин вчера заявил, что июльский сигнал Банка России о планах оценки целесообразности дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях совета директоров по-прежнему актуален. На наш взгляд, это косвенно подтверждает повышение ставки в сентябре до 7%. Реакция рынка на повышение во многом будет зависеть от дальнейшего сигнала регулятора – ожидаем, что данное повышение может завершить текущий цикл ужесточения политики ЦБ, в результате чего спрос на длинные ОФЗ возобновится, как со стороны нерезидентов, так и локальных инвесторов (ВТБ вчера заявил, что готов расширять портфель ОФЗ, ориентируясь на доходности).

Сегодня не ждем продолжения активных продаж в ОФЗ – доходности 10-леток продолжат находиться вблизи 7,0% годовых.

ПАО "Промсвязьбанк"