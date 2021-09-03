«Альпари»: Рубль укрепляется пять дней подряд

В четверг, 2 сентября, рубль показал смешанную динамику. Пара доллар/рубль опустилась на 0,15%, до 72,87 руб. Пара евро/рубль повысилась на 0,27%, до 86,53 руб., фунт/рубль — на 0,38%, до 100,90 руб.

С начала недели доллар США находится под давлением в преддверии отчета по американскому рынку труда за август. Он является важным для Федеральной резервной системы при принятии решений относительно денежно-кредитной политики. Поскольку доллар дешевеет к основным валютам, то рублю приходится сдавать позиции единой валюте и британскому фунту, так как они дорожают на Форексе.

Дополнительную поддержку рубль получал от нефтяного рынка. Нефть сорта Brent подорожала на 2,15%, до $72,79 за баррель. Росту котировок способствовали снижение индекса доллара и запасов нефти в США (-7,17 млн баррелей) на прошлой неделе.

В пятницу, 3 сентября, на торгах в Азии основные валюты торгуются в положительной области. Баррель Brent стоит $73,17. Спрос на рисковые сохраняется высокий. Важным событием для всех рынков является отчёт Non-Farm Payrolls. Всплеск волатильности на всех рынках ожидается в 15:30 мск. По доллару сохраняется цель в районе 72,00 руб.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»