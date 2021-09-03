Комментарии

ПСБ: Цены на нефть стабильны в ожидании статданных по США Цены на нефть стабильны в ожидании статданных по США. Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ Цены на нефть стабильны после неплохого роста в четверг при поддержке слабого доллара и статданных по запасам в США. Ближайший фьючерс даже вышел за пределы ожидаемого нами диапазона 71-73 долл./барр. Сегодня в фокусе статистика по рынку труда в США, которая важна для понимания дальнейших действий ФРС относительно программы стимулирования. Также рынок продолжает оценивать ситуацию со спросом в связи с решением ОПЕК+ продолжить увеличивать объемы добычи. В целом, по нефти сохраняем скорее скептичный взгляд, видя риски по балансу и ухудшение экономической ситуации в КНР. ПАО "Промсвязьбанк"

info4

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен.

/ Сибирское Информационное Агентство /

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.



