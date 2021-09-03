ПСБ: Цены на нефть стабильны в ожидании статданных по США
Цены на нефть стабильны в ожидании статданных по США. Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ
Цены на нефть стабильны после неплохого роста в четверг при поддержке слабого доллара и статданных по запасам в США. Ближайший фьючерс даже вышел за пределы ожидаемого нами диапазона 71-73 долл./барр. Сегодня в фокусе статистика по рынку труда в США, которая важна для понимания дальнейших действий ФРС относительно программы стимулирования. Также рынок продолжает оценивать ситуацию со спросом в связи с решением ОПЕК+ продолжить увеличивать объемы добычи. В целом, по нефти сохраняем скорее скептичный взгляд, видя риски по балансу и ухудшение экономической ситуации в КНР.
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