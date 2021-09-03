Комментарии

ПСБ: В пятницу утром на мировых рынках небольшой оптимизм инвесторов сохраняется

Ожидаем в течение дня бокового движения пары долл./руб. с возможным незначительным укреплением отечественной валюты в нашем целевом диапазоне 72,5-74,5

Мы ждем, что сегодня индекс МосБиржи при поддержке благоприятного фона на внешних рынках протестирует рекордный уровень 4000 пунктов, однако в дальнейшем не исключаем фиксации прибыли перед выходными

Котировки ОФЗ вчера ожидаемо негативно отреагировали на данные по ускорению инфляции; сегодня не ждем продолжения активных продаж в госбумагах

РУСАЛ (ДЕРЖАТЬ) может направить на досрочное погашение долга перед Сбербанком основную часть средств от buyback НорНикеля – (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Мы положительно оцениваем данную новость. Досрочное погашение долга позволит улучшить кредитное качество РУСАЛа. Мы рекомендуем «держать» акции компании, целевой уровень - 61 руб./акцию.

ПАО «Промсвязьбанк»


30537104 30991494
/ Сибирское Информационное Агентство /
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