ПСБ: Рост циклических акций привел к новым рекордам

Настроения мировых рынков

Фондовый рынок: Рост циклических акций привел к новым рекордам. В США S&P 500 взял высоту 4’537 п (+0.3%), а европейский Stoxx 600 также приблизился к историческому максимуму 476 п (+0.3%). На азиатских рынках сегодня нет единой динамики: китайские акции теряют 0.7% из-за давления регулятора, в то время как японский Nikkei прибавляет более 2.0% на ожиданиях больших стимулов от преемника действующего премьер-министра Й.Суга, подавшего в отставку.

Базовые ставки: Доходность UST’10 стабилизировалась на уровне 1.29% годовых (-1бп) в ожидании выхода статистики по рынку труда в США. Темпы восстановления в августе дополнят гипотезы о предполагаемой скорости сокращения программы ликвидности со стороны ФРС США.

Сырьевой рынок: Нефтяные котировки Brent снова перешли к уровням $73-74/барр., отыгрывая недельное снижение запасов сырой нефти в США, а также стабилизацию ситуации с добычей после урагана Ида в Мексиканском заливе.

Мировые валюты: Евро решительно приближается к 1.1880, ожидая релиза отчета NFP сегодня в 15:30 мск (консенсус прогноз числа созданных рабочих мест сформировался на уровне 725 тыс. чел. ниже предыдущей точки за июль 943 тыс. чел.). Комментарии Дж.Пауэлла в прошлую пятницу вместе с прозвучавшими на этой неделе «ястребиными» сигналами представителей ЕЦБ удерживают индекс доллара DXY у отметки 92.

Настроения локальных рынков

Макроэкономика: «Усиление пандемии», «Глобальная инфляция» и немного «Финансового кризиса». Банк России вчера опубликовал проект Основных направлений денежно-кредитной политики на 2022-2024 гг., в соответствии с которым уточнил рисковые сценарии, сохранив базовые предпосылки в рамках июльского раунда обновления. Присутствие сценария с пандемией и глобальной инфляцией — дань текущим процессам и рискам потери контроля над эпидемиологической и экономической ситуацией в мире. В первом случае, ставка сделана на меньший по сравнению с 2020 годом масштаб падения экономической активности и одновременно возвращение монетарных (и, вероятно, бюджетных стимулов). Во втором — на рестриктивные действия регуляторов развитых стран (в частности, более быстрое повышение ставки ФРС), а также дальнейшее ужесточение внутренней ДКП. Последний сценарий с финансовым кризисом также потребует ужесточения процентной политики регулятора.

Что касается базового сценария, то его предпосылки выглядят более сбалансированными: отступление пандемии, поступательное восстановление мировой экономики, быстрая адаптация предложения к сформировавшемуся спросу и планомерное сворачивание стимулирующих мер в развитых странах. В то же время, численные параметры прогнозов инфляции и ключевой ставки на 2021 и последующие годы не изменились, за исключением сохранения нейтрального интервала по ставке на 2024 г. Инфляция по итогам года прогнозируется на уровне 5.7-6.2%, а в 2022 г. ожидается ее возвращение в интервал 4.0-4.5%. Средний уровень ключевой ставки ожидается в интервале 6-7% в 2022 и 5-6% в 2023-2024 гг.

Де-факто, вчерашний комментарий А.Заботкина не добавил ясности в ключевом вопросе — каковы предполагаемые действия регулятора на заседании 10 сентября. Здесь остается полагаться на июльский пресс-релиз, в соответствии с которым регулятор намерен «оценивать целесообразность дальнейшего повышения ставки», и здесь в отличие от июльского заседания доступными видятся варианты сохранения ставки неизменной (наш базовый сценарий) и повышения на 25-50 бп (альтернативные).