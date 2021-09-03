«Фридом Финанс»: Пора активировать драйверы роста

Вадим Меркулов, директор аналитического департамента «Фридом Финанс»:

В прошедшую пятницу, 27 августа, произошло самое ожидаемое событие с участием ФРС — состоялся ежегодный симпозиум финансистов в Джексон-Хоуле. Инвесторы ожидали, что, выступая на нем, Джером Пауэлл даст точные ориентиры относительно сроков начала сворачивания покупки активов. На мой взгляд, председатель совета управляющих ФРС проделал отличную работу, пройдя по тонкой линии между опасениями инвесторов по поводу ужесточения монетарной политики и начала охлаждения экономики.

Важная часть текущей стратегии регулятора — это forward guidance, то есть понятное объяснение монетарной политики всем участникам рынка. Следование этому курсу приводит к тому, что рыночные ожидания формируются задолго до наступления события, а изменения этих ожиданий происходят плавно. Это минимизирует волатильность, а также позитивно влияет на рынки акций и облигаций. Именно поэтому я не ожидаю повторения в базовом сценарии taper tantrum 2013 года — резкого роста ставок по облигациям на фоне сокращения их покупок регулятором. Более того, позитивный спред доходностей в «десятилетках» по отношению к американским гособлигациям демонстрируют только бонды Южной Кореи, Сингапура и Польши. Однако долговые рынки этих стран несравнимы с американским, поэтому спрос на трежерис остается высоким. Это сохраняет среднесрочную привлекательность инвестиций в технологический сектор, поскольку будущие доходы его представителей дисконтируются по более низкой ставке, а доходность десятилетних облигаций США служит одним из компонентов этого дисконтирования.

В результате на фондовом рынке остается два риска — снижение темпов восстановления экономики и более сильное, чем прогнозировалось, замедление роста корпоративной выручки и прибыли. Реализация первого из этих рисков приведет к угасанию инфляции, что позитивно скажется на котировках акций в США, поскольку подтвердится установка Федрезерва о временном характере роста цен. В то же время есть немалая вероятность, что при снижении темпов восстановления экономики в целом замедлится и восстановление рынка труда. Джером Пауэлл в этой связи указывает, что среди безработных есть те, кто не спешит трудоустраиваться, опасаясь заразиться коронавирусом. При этом кое-кто по-прежнему получает более высокое пособие по безработице, чем была его зарплата до пандемии. Впрочем, у этой категории граждан такая «сладкая жизнь» закончится уже 5 сентября.

В результате часть трудоспособного населения снова выйдет на работу, а безработица пойдет на спад. Ее текущий уровень 5,4% соответствует показателю за второй квартал 2015 года. На тот момент с пика финансового кризиса прошло более шести лет, а рынок труда продолжал восстанавливаться, медленно, но верно приближаясь к полной занятости. Повторение этого процесса вполне вероятно и на этот раз. А более осторожные, чем в предыдущий период посткризисного восстановления, действия регулятора обеспечат фондовые площадки драйвером роста. Перспективы замедления корпоративных прибылей мы обсудили в предыдущем инвестиционном обзоре. Но, резюмируя, отмечу, что рыночные ожидания снижают этот риск, а исторические результаты американских компаний сигнализируют о том, что чаще всего им удается превосходить ожидания.

Отсутствие вероятных рисков позволяет утверждать, что мы стоим на пороге «бычьего» среднесрочного тренда, который продлится до конца года. Статистика за последние 10 лет подтверждает этот тезис: ноябрь — самый доходный месяц в году, а октябрь — четвертый по доходности. В итоге, даже вкладываясь в широкий рынок, до конца года инвестор сможет получить хорошую доходность.