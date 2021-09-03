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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 3 сентября: 4 251,3599 руб/1 г золота и 56,6000/1 г серебра

ЦБ РФ с 3 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 251,3599 руб.
  • 1 грамм серебра - 56,6000 руб.
  • 1 грамм платины - 2 342,1499 руб.
  • 1 грамм палладия - 5 724,2202 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 17,0199 р. (0,40%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,3100 р. (0,55%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 43,9401 р. (1,84%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 109,2400 р. (1,87%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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