Комментарии Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 4 сентября: 4 244,4102 руб/1 г золота и 56,3400/1 г серебра ЦБ РФ с 4 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 244,4102 руб.

1 грамм серебра - 56,3400 руб.

1 грамм платины - 2 354,0400 руб.

1 грамм палладия - 5 659,0601 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 6,9499 р. (0,16%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2600 р. (0,46%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 11,8901 р. (0,51%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 65,1602 р. (1,14%) . dims

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