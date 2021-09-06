«Фридом Финанс»: В фокусе внимания занятость за август

Илья Зубков, аналитик «Фридом Финанс»:

На торгах 2 сентября американские фондовые площадки продемонстрировали позитивную динамику. Индекс S&P 500 повысился на 0,28%, до 4536,95 пункта. Dow Jones прибавил 0,37%, Nasdaq поднялся на 0,14%. В лидерах роста оказались энергетические компании (+2,53%), а также сектор здравоохранения (+1,08%). Хуже рынка выглядели представители сегмента коммуникаций (-0,70%) и циклических потребительских товаров (-0,07%).

· Quanta Services (PWR: +12,1%) приобретает Blattner Holding Company, занимающуюся инфраструктурой возобновляемых источников энергии.

· Baxter International (BAX: +4,5%) намерена за $10,5 млрд купить производителя медицинского оборудования Hill-Rom Holdings.

· Hormel Foods (HRL: -4,6%) представила неоднозначную отчетность за второй квартал.

Сегодня в фокусе внимания инвесторов будут данные по рынку труда за август. Публикация должна прояснить степень негативного влияния очередной волны эпидемии на экономическую активность в Штатах. Статистика занятости остается важным ориентиром и для ФРС при определении сроков сворачивания стимулирующих мер.

Консенсус Dow Jones предполагает появление в августе 720 тыс. новых рабочих мест вне сельского хозяйства. Несмотря на достаточно оптимистичный прогноз, это значение существенно ниже зафиксированных в июле 943 тыс. Общерыночные ожидания также предполагают снижение безработицы с 5,4% до 5,2% при росте средней почасовой зарплаты на 0,3% м/м и 4% г/г.

Напомним, что неделю назад председатель ФРС Джером Пауэлл допустил, что программу QE начнут сворачивать уже в этом году. Однако, по словам главы регулятора, для этого шага необходим более явный прогресс на рынке труда. От сегодняшних данных по занятости во многом будут зависеть итоги заседания ФРС, намеченного на 22 сентября.

· Азиатские фондовые площадки продемонстрировали смешанную динамику. Гонконгский Hang Seng снизился на 0,90%, китайский CSI 300 упал на 0,54%, японский Nikkei 225 вырос на 2,05%. EuroStoxx 50 опустился на 0,31%.

· Аппетит к риску умеренный. Доходность 10-летних трежерис составляет 1,29%. Цена на фьючерс Brent повышается до $73,31 за баррель. Золото торгуется у отметки $1812 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4500–4570 пунктов.

Сегодня будут опубликованы данные по уровню безработицы в США за август. Консенсус предполагает сокращение показателя с июльских 5,4% до 5,2%.

Индекс настроений от Freedom Finance повысился до 64 пунктов, отражая оптимистичные ожидания относительно данных по рынку труда.

S&P 500 продолжает движение в восходящем тренде. Накануне бенчмарк достиг нового исторического максимума. Рост на краткосрочном горизонте может продолжиться, так как индикаторы RSI и MACD поддерживают покупателей. Ближайшая цель «быков» – уровень 4570 пунктов, где пролегает верхняя граница тренда.