«Фридом Финанс»: Банк России наращивает золотовалютные резервы

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи сегодня к 12:00 мск снизился на 0,3%, следуя за котировками нефти и игнорируя умеренно-позитивную динамику на премаркете в США.

По данным IHS Markit, деловая активность в обрабатывающей промышленности России три месяца подряд снижается, причем темпы спада усиливаются. В августе этот индекс опустился с 47,5 до 46,5 пункта. Среди причин этого ускорение инфляции, ужесточение политики ЦБ, уменьшившее привлекательность кредитов, а также усиление карантинных ограничений в некоторых странах, в частности в Китае, выступающих ведущими торговыми партнерами России. Опрошенные Markit руководители, впрочем, надеются на усиление потребительского спроса в ближайшие месяцы.

Сохранение стабильного эластичного спроса на американском рынке за счет притока свободной рыночной ликвидности, в частности способствует наращиванию золотовалютных резервов Банком России. На 27 августа объем ЗВР достиг $615,6 млрд.

Лучше рынка сегодня торгуются акции Россетей. Поддержку котировкам оказала новость о том, что холдинг подал заявку на получение из ФНБ порядка 100 млрд руб. на финансирование проекта энергоснабжения второго этапа Восточного полигона. До 2030 года Россети намерены инвестировать в развитие 4 трлн руб., из которых 1 трлн будет направлен на создание цифровых устройств и программных комплексов.

Акции АФК Система негативно отреагировали на заявление Владимира Евтушенкова об отсутствии планов по выводу «дочек» на IPO до конца текущего года. Неоднозначную реакцию мог вызвать и интерес холдинга к активам в сегменте транспорта и авиации. В июле Система Телеком Активы приобрела вертолетную компанию АлтайАвиа. Однако сектор авиаперевозок остается под давлением из-за роста цен на топливо и продолжающейся пандемии. В то же время у Системы есть позитивный опыт инвестирования в смежные с авиаперевозками отрасли: в начале 2000-х годов холдинг приобрел разработчика и производителя вертолетов АО «Камов», а в 2005-м продал его Оборонпрому.

Бумаги Русагро растут на новости о запуске в Приморье комбикормового комплекса проектной мощностью 450 тыс. тонн в год. Появление в составе группы этого актива полностью покроет потребности Русагро в кормах для свиноводческого бизнеса и позволит экспортировать комбикорм. Строительство этого предприятия осуществлено в рамках инвестиционной программы объемом 37,5 млрд руб., направленной на наращивание производства свинины. Напомним, что выручка Русагро за первое полугодие увеличилась на 45% г/г и составила 104,372 млрд руб.

Во второй половине дня преобладает вероятность снижения на российском рынке акций. Целевой диапазон на закрытие для индекса Мосбиржи: 3940-4050 пунктов. Ориентиры для курсов USD/RUB и EUR/RUB: 72,40-73,30 и 86,00- 87,00 соответственно.