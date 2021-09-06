ПСБ: По итогам прошедшей недели рубль укрепился на 0,4%
В течение недели рубль стремительно дорожал на фоне улучшения мировой конъюнктуры.
Прогноз на текущую неделю
Мы ожидаем, что на следующей неделе рубль инерционно может продолжить укрепляться с возможностью тестирования нижней границы нашецего целевого диапазона 72,5-74,5. На данный момент факторов для разворота пары долл./руб. мы не наблюдаем.
На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских
и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции.
Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации.
С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала.
Комментарии носят исключительно ознакомительный характер;
они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг.
Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом
не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.