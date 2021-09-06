«Открытие»: Саудовская Аравия делает скидки азиатским импортёрам нефти

Андрей Кочетков, Ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям

Ожидания на старт дня

· Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. С одной стороны, азиатские рынки растут, но сырьевые контракты корректируются после пятничного рывка.

· На этом фоне индекс МосБиржи может вернуться под уровень 4000 пунктов, тем более, что акции экспортёров нефти и металлов могут оказаться под давлением. Рубль слабеет уже на утренних торгах и может вернуться к значениям выше 73,0 за доллар.

Итоги прошлой недели

На прошлой неделе индекс МосБиржи вырос с 3887,38 п. до 4001,70 п., а РТС с 1664,25 п. до 1734,16 п. Пара EUR-USD выросла с $1,1797 до $1,1879. Пара USD-RUB упала с 73,53 до 72,72, а EUR-RUB с 86,78 до 86,40. Нефть Brent подешевела за неделю с $72,70 до $72,61 за баррель. Золото на Comex подорожало с $1795,20 до $1833,7 за тройскую унцию. Резервы SPDR Gold Trust упали с 1001,72 тонн до 998,52 тонн. Американский индекс широкого рынка S&P 500 поднялся с 4509,37 п. до 4535,43 п.

Ключевых событий на прошлой неделе было предостаточно. Ураган Ида прошёлся по платформам в Мексиканском заливе и нарушил работу НПЗ в американском штате Луизиана, что стало весьма мощным фактором поддержки нефти. ОПЕК+ повысила прогноз спроса на нефть в будущем году. Однако главным событием всё же стала публикация статистики по безработице в США. Всего 235 тыс. новых рабочих мест за август — это далеко от ожиданий рынка, да и не вписывается в концепцию быстрого восстановления полной занятости. Соответственно, доллар начал слабеть, а аппетиты к риску расти. Пожалуй, что на текущий момент остаётся актуальной стратегия покупки риска при статистике, которая не торопит регуляторов к ужесточению денежной политике.

События предстоящей недели

США и Канада празднуют день труда в понедельник. Германия может сообщить о снижении производственных заказов на 1% за июль. В Великобритании индекс деловой активности в строительстве мог снизиться в августе до 56,9 п. с 58,7 п. в июле. Далее индекс доверия инвесторов еврозоны (ожидается снижение до 19,7). На этом календарь понедельника будет исчерпан.

Япония начнёт вторник со статистики расходов домохозяйств в июле. Далее статистика Китая по экспорту и импорту. Ожидается, что в августе китайский экспорт вырос на 17,1%, а импорт на 27%. Резервный Банк Австралии примет решение по ставке, но ожидается, что она останется на уровне 0,1%. Германия может сообщить о росте промышленного производства за июль на 0,7%. Днём выйдут индексы текущих экономических условий и экономических настроений от ZEW Германии. В еврозоне уточнят ВВП за II квартал. В России отчётность Сбербанка по РСБУ за 8 месяцев.

Япония в среду уточнит ВВП за II квартал. Резервный Банк Австралии опубликует пакет экономических графиков. Вечером Банк Канады примет решение по ставке, но изменений не ожидается. Далее выступление президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса, а вечером появится «Бежевая Книга» ФРС. Закроет день статистика API по запасам нефти и нефтепродуктов. В России выйдет отчёт по инфляции за август. Ожидается 6,6%. Последний день с дивидендами торгуются акции Polymetal (33,2 руб на акцию) и «РусАгро» (65,5 руб на акцию).

Китай в четверг публикует статистику по инфляции. Потребительские цены могли сохранить рост на уровне 1% в августе. Прирост цен производителей также мог остаться на уровне 9% в августе. Затем уже в Европе Германия может сообщить о росте экспорта за июль на 0,8%, а импорта на 1,0%. ЕЦБ в этот день проводит заседание по ставке. Изменений в ставках не ожидается, но могут быть объявлены решения по программе выкупа активов. В США традиционная недельная статистика по первичным обращениям за пособием по безработице. Далее отчёт Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов. Вечером выступают представители ФРС Мэри Дэли и президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс.

Великобритания в пятницу публикует данные по объёмам строительства за июль. Также выйдет пакет статистики, включая промышленное производство и торговый баланс. В США выйдет пакет статистики по ценам производителей. Ожидается Рост PPI до 8,2% в августе с 7,8% в июле, а Core PPI мог ускорить рост до 6,6% с 6,2% в июле. Внешний календарь закроет отчёт Baker Hughes по активным буровым. В России днём состоится заседание ЦБ РФ. В свете свежей статистики по инфляции можно ожидать повышения ставки минимум на 25 базисных пункта. Далее выйдут данные по торговому балансу РФ. Группа «Черкизово» опубликует операционные результаты за август. «Алроса» сообщит о продажах за август. ГК «ПИК» проведёт день инвестора.

Японский рынок на максимуме с 1990 года

Азиатские рынки начали новую неделю позитивно. Поводом для этого стала слабая статистика по рынку труда в США, которая, предположительно, заставит ФРС не торопиться с сокращением покупки облигаций.

· В Японии индекс широкого рынка Topix подскочил до максимального значения с августа 1990 года. В лидерах были секторы судоходных компаний, финансы и производители полупроводниковой продукции. Под давлением оказались бумаги генерирующих компаний. К примеру, Kansai Electric теряла более 3% своей капитализации.

· На Forex доллар усиливал свои позиции. DXY повышался в пределах 0,2% до 92,20 п. Валюты риска AUD и NZD теряли более 0,2% против американского конкурента. Фактически, можно говорить, что валюты риска подвержены лёгкой коррекции после сильной предыдущей недели. Во вторник Резервный Банк Австралии проведёт заседание. Изменений ключевой ставки не ожидается, но регулятор может внести коррективы в количественную программу.

По состоянию на 8:35 мск:

· NIKKEI 225 - 29662,08 п. (+1,83%),

· Hang Seng - 26138,42 п. (+0,91%),

· Shanghai Composite - 3623,13 п. (+1,16%).

Саудовская Аравия делает скидки азиатским импортёрам нефти

Нефть начала новую неделю со снижения, хотя реальная ситуация с добычей этому не способствует.

· Согласно информации Reuters, к вечеру воскресенья около 1,6 млн бар. добычи всё ещё не было восстановлено в Мексиканском заливе. 104 нефтяных платформ простаивают без персонала. Меж тем нефтеперерабатывающие предприятия в Луизиане сообщают о процессе перезапуска.

· Поводом для пессимизма в начале недели является информация от Saudi Aramco, где решили предоставить скидки азиатским потребителям по октябрьским поставкам.

· Статистика Baker Hughes показала, что на прошлой неделе число активных нефтяных буровых в США сократилось на 16 штук до 394 единиц. Частично это связано с плохими погодными условиями. Ураган Ида привёл не только к сокращению производства в Мексиканском заливе, но даже заставил власти Нью-Йорка объявить чрезвычайное положение на фоне беспрецедентных осадков.

По состоянию на 8:55 мск:

· Brent - $71,55 (-1,46%),

· WTI - $68,31 (-1,41%),

· Золото - $1829,4 (-0,23%),

· Медь - $9509,67 (-0,47%),

· Никель - $19540 (-1,26%).