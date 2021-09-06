ПСБ: По состоянию на утро понедельника на мировых рынках сохраняется слабо позитивный настрой

Сегодня мы не ожидаем сильных изменений пары долл./руб. и ориентируемся на нижнюю границу нашего текущего целевого диапазона 72,5-74,5 руб. В случае дальнейшего ухудшения ситуации на рынке нефти не исключаем возврата к 73 рублям

На фоне отката цен на нефть и выходного в США мы ждем, что сегодня индекс МосБиржи вернется в диапазон 3950-4000 пунктов, при этом активность на рынке будет пониженной

Ждем пониженной активности торгов в первой половине недели в ожидании данных по инфляции и итогов заседания ЦБ в пятницу

Прибыль Сбербанка (ПОКУПАТЬ) в 2021 г. достигнет ориентира в 1 трлн рублей, может даже превысить его – Греф – (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Мы позитивно оцениваем планы Сбербанка по наращиванию чистой прибыли. Для акционеров, при условии, что банк направляет на дивиденды 50% от чистой прибыли по МСФО, это означает 22,1 руб./акцию, что дает доходность 6,7% по обыкновенным и 7,1% по привилегированным акциям. Мы рекомендуем «покупать» акции Сбербанка.

ПАО «Промсвязьбанк»