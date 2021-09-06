Росбанк: Смешанная статистика по рынку труда озадачила инвесторов

Настроения мировых рынков

Фондовый рынок: Смешанная статистика по рынку труда озадачила инвесторов. Американский S&P 500 приостановил рост в пятницу (-0.03%) после релиза данных о сокращении прироста числа занятых в США и более быстром роста заработных плат в августе. В Европе Stoxx 600 потерял около 0.6% также в свете не оправдавшихся ожиданий относительно индексов PMI за август. Сегодня в Азии преобладает оптимизм (Hang Seng +0.9%, Nikkei +1.8%) на фоне ожиданий новых стимулов — 300 млрд юаней от Народного банка Китая в банковский сектор для поддержки МСБ и потенциального роста антикризисных стимулов в Японии после смены премьер-министра.

Базовые ставки: Доходность 10-летних казначейских бумаг завершила пятницу у отметки 1.32% годовых (+ 3 бп), несмотря на интерпретацию пятничной статистики по рынку труда в США в пользу отсрочки сворачивания программы выкупа активов. Напротив, быстрый рост заработных плат повысил инфляционные ожидания участников рынка (2.35% годовых, + 2 бп на горизонте 10 лет). Ближайшие сигналы от регулятора поступят уже на сентябрьском заседании 22 (сентября).

Сырьевой рынок: Стоимость барреля Brent вернулась к $71-72 на решении Саудовской Аравии снизить цены для азиатских игроков, что снова подсветило риски для восстановления спроса на нефть. Золото получило импульс к росту выше $1827/тр.унц. из-за временного отступления американской валюты.

Мировые валюты: Евро-доллар закрепился на уровне 1.1880 по итогам прошлой недели. Статистика по рынку труда США привела к резкому сокращению позиций в долларе США, в результате индекс DXY дважды тестировал отметку 92.0 п, а пара EUR/USD – 1.19. Интрига на текущей неделе значительно выросла в преддверии заседания ЕЦБ (9 сентября) в свете недавних «ястребиных» комментариев регулятора о возможности обсуждения начала сворачивания антикризисных стимулов. В результате, возможны попытки борьбы евро-доллара за отметку 100-дневнего среднего на уровне 1.1950.

Настроения локальных рынков

Макроэкономика: Пересмотр прогноза по ключевой ставке. Предстоящее заседание Банка России вновь полно неопределенности, в первую очередь, связанную с функцией принятия решения регулятора. Ключевыми вопросами здесь являются: насколько чутко готов отреагировать регулятор на ускорение инфляции в конце августа, видит ли он дополнительные риски от ситуации на рынке труда, и считает ли он дополнительные расходы бюджета проинфляционными?

С технической точки зрения, ускорение инфляции в августе может служить сигналом для дополнительного повышения ставки на 25 бп. Однако вкупе с другими рисками (бюджет и рынок труда), а также готовностью Банка России к действию на опережение в рамках текущего инфляционного цикла, «упреждающий» шаг +50 бп (до 7.0%) выглядит наиболее оправданным в текущей ситуации. Подробнее в обзоре (на английском языке).

При этом ухудшение деловых настроений и замедление роста внутреннего спроса могут стать весомым аргументом для остановки повышательного цикла в дальнейшем. Поэтому мы полагаем, в сентябре состоится последний этап повышения ключевой ставки в текущем году и он создаст достаточный задел прочности политики в преддверии сворачивания количественных стимулов ФРС, а уже с 2022 года у регулятора появятся все аргументы для возврата ставки к нижней границе интервала 6.0-7.0%.

Валютный рынок: Рубль сохраняет прочные позиции против доллара США. Ослабление американской валюты после релиза данных по рынку труда усилило спрос на рисковые валюты по итогам пятницы. Это позволило российскому рублю зафиксировать недельные приросты +1.1% в паре с долларом США (USD/RUB 72.7) и +0.1% в паре с евро (EUR/RUB 86.5).

По сравнению с другими валютами развивающихся стран рубль показал средний результат. Лидирующие позиции в паре с долларом США занял южноафриканский рэнд +2.9% н/н. При этом турецкая лира укрепилась лишь на 0.3% н/н, опередив бразильский реал (+0.2% н/н).

Эта неделя может снова стать удачной для рубля: нефть Brent имеет все шансы остаться в пределах диапазона $70-73, получая структурную поддержку от координации стран ОПЕК+ по темпам наращивания добычи до конца года, а американская валюта не будет спешить отыгрывать позиции в преддверии заседания ЕЦБ. На локальном рынке давление на рубль может несколько вырасти из-за решения МинФина направить на покупку иностранной валюты около 327 млрд рублей, что превышает объемы июля-августа (296 и 316 млрд руб. соответственно). Однако, к концу недели вероятное повышение ключевой ставки Банком России (Росбанк: +50бп до 7.00% годовых) может умеренно поддержать рубль.

По итогам текущей недели мы ожидаем пару доллар-рубль в интервале 72.50-73.50 и евро-рубль в интервале 86.0-87.0.