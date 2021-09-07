ИАЦ «Альпари»: Новые максимумы российского рынка

Российский фондовый рынок в понедельник обновлял очередные максимумы. Для индекса МосБиржи случилось эпохальное событие — он перешагнул планку в 4000 пунктов и движется выше. Рублевый индикатор к вечеру находится около 4023 пунктов, новая цель подъема для тех, кто не боится высоты — 4050 пунктов. Индекс РТС вырос к 1735 пунктам и может дойти до 1745 пунктов.

Акции «Мечела» остаются среди биржевых фаворитов вторую неделю на фоне локального дефицита с поставками угля в Китай. Акции восстановились после коррекции и торгуются около 120 руб. При закреплении над 122 руб. откроется возможность для возвращения бумаги к 125 руб.

Из «голубых фишек» отлично смотрятся акции «Газпрома», которые идут вверх на фоне сохранения цен на газ высокими в Европе. Бумага обновила пик на уровне 323,02 руб., после чего чуть скорректировалась, но вполне может продолжать расти к новой цели на уровне 330 руб.

Акции «Россетей» выросли до максимумов с 12 мая, области 1,45 руб., и могут продолжить восхождение к 1,50 руб., поскольку рыночный импульс это вполне позволяет сделать.

В минусе остаются бумаги НЛМК, «Полюс Золота» и «Магнита». В последнем случае акции развивают снижение внутри «боковика» 5415-5650 руб. Если удастся пробить нижнюю границу диапазона и по совместительству уровень поддержки, «медведи» направятся к минимуму от 16 августа 5380 руб.

Доллар сегодня неплохо подрос к 73,00 руб., но его движения настолько робкие и вялые, что радоваться его восхождению точно преждевременно. Краткосрочно гринбек может колебаться в пределах 72,50-73,50 руб. Евро все так же консолидируется в широком диапазоне 86-88 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»