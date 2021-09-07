«Открытие»: Рубеж в 4000 пунктов по индексу МосБиржи может стать поводом для фиксации прибыли

Андрей Кочетков, Ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям

«Газпром» рассчитывает завершить строительство «Северного потока 2» в считанные дни

Спокойный внешний фон позволил российскому рынку проигнорировать слабость нефти и промышленных металлов. Впрочем, алюминий подскочил в цене до максимума с 2008 года на новостях о госперевороте в Гвинее. Корпоративных новостей было немного, да и не все они оказались позитивными.

· По состоянию на 15:25 мск индекс МосБиржи - 4008,52 п. (+0,17%), а РТС - 1730,42 п. (-0,22%).

· Вновь лидировал сектор химии и нефтехимии (+1,3%) за счёт роста бумаг «Казаньоргсинтез», НКНХ, «Акрон» и «ФосАгро». Также неплохо торговался финансовый сектор (+0,5%). Потребительский сектор снижался на 0,2%. Частичное давление оказывают акции «Магнит».

· Рязанское УФАС подозревает «Магнит» и «Пятерочку» в установлении монопольно высоких цен на овощи области. По данному факту возбуждено антимонопольное дело в отношении «Тандера» (торговая сеть «Магнит») и «Агроторга» (торговая сеть «Пятерочка»). Ведомство подозревает торговые сети в необоснованных наценках на картофель, лук, капусту и морковь. В некоторых случаях наценки превышали 50% и более. «Магнит» официально заявил о том, что предоставит всю необходимую информацию для прояснения ситуации.

· Дорожали бумаги N+Group и «РусАл» на фоне повышения цен на алюминий из-за новостей о госперевороте в Гвинее. Бумаги НЛМК среди главных аутсайдеров дня после дивидендной отсечки.

· Акции «Газпрома» в лидерах сектора нефти и газа. Компания заявляет о том, что строительство «Северного потока 2» завершиться в ближайшие дни. Цены на газ в Европе удерживаются вблизи $650 на спот рынке, что обещает ещё более сильные результаты в I полугодии для российской газовой монополии.

Рубль корректируется после пятничного наступления на доллар

Рубль немного слабел вместе с валютами риска. Доллар восстанавливал свои позиции после пятничной просадки.

· К середине московских торгов баррель Brent стоил около 5275 рублей.

· Ставки MosPrime выросли до 6,56% на день, 6,69% на неделю и 6,91% на месяц.

· Одним из поводов давления на рубль являются планы Минфина по закупкам валюты с 7 сентября по 6 октября. В данный период на реализацию бюджетного правила будет направлено 327,1 млрд рублей, или 14,9 млрд рублей по сравнению с 14,4 млрд рублей в предыдущий период.

· Также на рубль оказывают краткосрочное давление ожидания повышения ставки ЦБ РФ на заседании 10 сентября. К 30 августа инфляция в РФ разогналась до 6,79%, что резко повысило шансы на дальнейшее ужесточение денежной политики. Впрочем, если повышение состоится, то это улучшит привлекательность рубля в рамках стратегии “Carry Trade”.

· На Forex доллар усиливал свои позиции. DXY повышался почти на 0,25% до 92,25 п.

По состоянию на 15:25 мск:

· DXY – 92,25 (+0,24%),

· USD-RUB – 72,97 (+0,34%),

· EUR-RUB – 86,57 (+0,20%),

· EUR-USD - $1,186 (-0,17%),

· GBP-USD - $1,384 (-0,19%),

· USD-JPY – 109,85 (+0,15%).

Европейские инвесторы ждут стимулов в Азии и дальнейшее снятие ограничений в Европе

Европейские индексы торговались в плюсе. Частичным стимулом для оптимизма в Европе стали новости из Китая, где планируют реформы для развития финансового сектора. В лидерах на европейских площадках были акции технологичных компаний, розничный сектор, автомобилестроители и страховщики.

· Бумаги торговой сети Carrefour дорожали на 2% на заявлениях властей Франции о планах убрать ограничения, которые негативно сказываются на потоке покупателей в торговых центрах.

· Германия сообщила о росте производственных заказов за июль на 3,4% при ожиданиях снижения на 1,0%. В Великобритании индекс строительной активности снизился в августе до 55,2 п. с 58,7 п. Индекс доверия инвесторов еврозоны Sentix снизился в сентябре больше ожиданий до 19,6 п. с 22,2 п. в августе.

По состоянию на 15:25 мск:

· FTSE 100 - 7185,28 п. (+0,66%),

· DAX - 15890,37 п. (+0,69%),

· CAC 40 - 6741,43 п. (+0,77%).

Проблемы в Мексиканском заливе могут оказаться долгоиграющими

Нефть ликвидировала большую часть потерь к середине европейских торгов. Проблемы с восстановлением добычи в Мексиканском заливе могут привести к краткосрочному дефициту.

· Утренний пессимизм в нефти был связан с тем, что саудовская нефтяная компания Saudi Aramco объявила о дисконтах для покупателей из Азии. На рынке рассматривают данный шаг в качестве сигнала о недостаточно высоком спросе.

· Однако на текущий момент дефицит создаётся из-за проблем в Мексиканском заливе. Согласно информации Reuters, к вечеру воскресенья около 1,6 млн бар. добычи всё ещё не было восстановлено в Мексиканском заливе. 104 нефтяных платформ простаивают без персонала. Меж тем нефтеперерабатывающие предприятия в Луизиане сообщают о процессе перезапуска. Власти США даже вынуждены покрывать дефицит поставок за счёт стратегических запасов.

По состоянию на 15:25 мск:

· Brent - $72,26 (-0,48%),

· WTI - $68,98 (-0,45%),

· Золото - $1825,4 (-0,45%),

· Медь - $9524 (-0,32%),

· Никель - $19605 (-0,93%).

Рубеж в 4000 пунктов по индексу МосБиржи может стать поводом для фиксации прибыли

· Торги в США не проводятся в связи с Днём труда. На электронных торгах фьючерсы на основные индексы США торгуются в плюсе около 0,3%. Что предполагает позитивную реакцию американского рынка на события понедельника.

· Индекс МосБиржи в моменте достигал исторического пика 4022,73 п. Однако удержать его будет сложно, так как рубеж в 4000 пунктов многими расценивается в качестве повода для фиксации прибыли. Внешний фон пока не даёт рынку снижаться, но любое ухудшение может стать поводом для активизации продаж.