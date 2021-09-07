ПСБ: Ждем, что индекс МосБиржи сегодня попытается выйти выше 4050 пунктов

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

В понедельник мировые рынки продолжили рост. Несмотря на некоторое снижение торговой активности, вызванное выходным в США (в стране праздновался День Труда) и утренние попытки «просадить» цены на товарных рынках, благоприятная конъюнктура мировых рынков сохранилась. Европейские рынки акций продолжили повышение, ведомые акциями hi-tech, банков и нефтегазовых компаний, что позволило индексу развитых рынков MSCI World прибавить 0,2% и обновить исторические максимумы. Индекс развивающихся рынков MSCI EM (+0,6%) вновь смог показать более уверенную динамику. Оказали поддержку общерыночным настроениям слабость доллара и некоторое ослабление опасений относительно возможности принятия ФРС решения по сворачиванию программ выкупа активов уже на ближайшем заседании (21-22 сентября). Порадовали инвесторов и данные по промышленным заказам в Германии, неожиданно выросшим на 3,4% м/м (ожидалось, по консенсусу Рейтер, небольшое снижение).

По состоянию на утро вторника позитивные настроения на мировых рынках также преобладают. Так, в азиатском регионе продолжается рост китайских и японских биржевых индексов, фьючерсы на американские индексы и нефть - в небольшом плюсе. Вышедшие сегодня августовские данные по внешней торговле КНР оказались неожиданно неплохими, - более высокие темпы роста, как по сравнению с предыдущим месяцем, так и с ожиданиями аналитиков, продемонстрировали и экспорт и импорт (+25,6% г/г и +33,1% г/г соответственно), сальдо торгового баланса Поднебесной составило 58,3 млрд долл., - это максимум с марта. Чуть лучше ожиданий оказалась и динамика пром. производства в Германии (+1% м/м; консенсус Рейтер: +0,9%). Мы рассчитываем на сохранение позитивной динамики глобальных рынков в течение дня.

По итогам понедельника индекс МосБиржи (+0,5%) смог продолжить рост и обновить исторические максимумы. Несмотря на выходной в США, торговая активность лишь умеренно по сравнению с показателями прошлой недели, по-прежнему превышая среднемесячный уровень (+5% к среднему за последние 22 торговые сессии). В нефтегазовом и финансовом секторах наблюдался точечный спрос. В первом продолжили повышаться и обновлять пики акции Газпрома (+3,5%) и НОВАТЭК (+0,7%), при поддержке благоприятной ценовой конъюнктуры рынка газа и ожидания скорого запуска «Северного Потока-2», а также смогли отскочить от зоны консолидации последних дней «префы» Транснефти (+4,0%). Во втором – заметно прибавили акции ВТБ (+3,2%). Уверенно смотрелись акции сталелитейного сектора и производителей удобрений. Так, усилилось ралли в акциях Мечела (оа: +24,8%; па: +11,6%), ведомых рекордными уровнями цен на уголь, в лидеры роста по итогам дня вышли акции ТМК (+5,0%), ММК (+3,3%), Акрона (+2,4%). Из растущих бумаг других секторов выделим развитие роста НМТП (+2,7%) и ДВМП (+6,0%), а также сохранение объемных покупок акций Россетей (+2,6%). В аутсайдерах дня оказались акции НЛМК (-3,6%), что вызвано техническими факторами (бумаги начали торговаться без учета промежуточных дивидендов), Петропавловска (-2,5%), QIWI (-2.3%), а также перегретые акции РУСАЛА (-1,3%). Сегодня, учитывая неплохой внешний фон, индекс МосБиржи может попытаться перейти в диапазон 4050-4100 пунктов.

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