ПСБ: В понедельник котировки ОФЗ продолжили консолидировать на достигнутых уровнях

Доходность 5-летних госбумаг прибавила 1 б.п. (6,89% годовых), 10-летних – остается на уровне 7,0% годовых (+1 б.п.). Инвесторы остаются в ожидании новых данных по инфляции (публикация в среду вечером), а также итогов заседания Банка России в пятницу.

Базовым сценарием по-прежнему остается повышение ставки до 7%. При нейтральном сигнале ЦБ по итогам заседания ждем продолжения консолидации 10-летнего бенчмарка вблизи 7% годовых по доходности. Однако ужесточение сигнала однозначно будет негативно воспринято рынком, который явно не закладывает пока рост ключевой ставки выше 7%.

Сегодня опубликует отчетность по РСБУ Сбербанк за август – торможение кредитование и восстановление депозитов ФЛ косвенно будет свидетельствовать об эффективности повышения ключевой ставки с целью охлаждения монетарных инфляционных процессов.

ПАО "Промсвязьбанк"