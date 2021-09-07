Цены на нефть Brent не демонстрируют ярко выраженной динамики. Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ

Цены на нефть Brent не демонстрируют ярко выраженной динамики, оставаясь в диапазоне 71-73 долл./барр. Вчера торговая активность была снижена на фоне выходного дня в США. Также в связи с этим статистика по запасам выйдет на день позже и уже будет учитывать последствия урагана Ида. Так, ожидается значительный рост запасов сырой нефти на фоне простоя НПЗ и падение добычи нефти. Мы по-прежнему полагаем, что цены на нефть уже исчерпали потенциал для отскока и видим риски для разворота вниз, с учётом торможения КНР, США, завершения автомобильного сезона и роста добычи странами ОПЕК+. Ориентируемся на 71-73 долл./барр. с рисками теста нижней границы при ухудшении настроения инвесторов.

ПАО "Промсвязьбанк"