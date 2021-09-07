ПСБ: Цены на нефть Brent не демонстрируют ярко выраженной динамики
Цены на нефть Brent не демонстрируют ярко выраженной динамики. Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ
Цены на нефть Brent не демонстрируют ярко выраженной динамики, оставаясь в диапазоне 71-73 долл./барр. Вчера торговая активность была снижена на фоне выходного дня в США. Также в связи с этим статистика по запасам выйдет на день позже и уже будет учитывать последствия урагана Ида. Так, ожидается значительный рост запасов сырой нефти на фоне простоя НПЗ и падение добычи нефти. Мы по-прежнему полагаем, что цены на нефть уже исчерпали потенциал для отскока и видим риски для разворота вниз, с учётом торможения КНР, США, завершения автомобильного сезона и роста добычи странами ОПЕК+. Ориентируемся на 71-73 долл./барр. с рисками теста нижней границы при ухудшении настроения инвесторов.
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