ИАЦ «Альпари»: Рубль подорожал на открытии утренней сессии

В понедельник, 6 сентября, торги по рублю завершились снижением. Пара доллар/рубль повысилась на 0,37%, до 72,99 руб., евро/ рубль — на 0,30%, до 86,66 руб., фунт/ рубль — на 0,12%, до 101,03 руб.

Торги на Мосбирже открылись ростом по рублевым парам. Рубль с открытия подешевел на фоне падения цен на нефть. Нефть отправилась в «красную» зону из-за сообщения из Саудовской Аравии. Саудовская государственная нефтекомпания Saudi Aramco сообщила, что в октябре понизит цены на все сорта нефти для покупателей из Азии и стран Средиземноморья.

К закрытию дня нефть отыграла потери, но рубль не среагировал на ее рост, поскольку торговые объёмы были снижены на всех рынках из-за выходного в Штатах.

Во вторник, 7 сентября, на торгах в Азии нефть сорта Brent торгуется в плюсе на уровне $72,53 за баррель. На валютном рынке участники рынка продают доллар. Пара доллар/рубль снизилась до 72,91. Если сегодня сохранится положительная динамика по нефти и рисковым валютам, то по рублю можно ожидать возвращение к уровню 72,70 руб. за доллар.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»